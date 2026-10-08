Ramoncín, sobre la muerte de Maricarmen: "Es el colofón a la mayor miseria humana que estamos viviendo"

El cantante y compositor reacciona en 'Más Vale Tarde' a la muerte de Maricarmen, cuyo caso ha seguido de cerca Andrea Ropero, periodista de 'El Intermedio', también en el plató.

Andrea Ropero, periodista de 'El Intermedio', ha recordado en 'Más Vale Tarde' las dos ocasiones en las que entrevistó a Maricarmen: en junio y hace apenas 15 días, coincidiendo con su desahucio. La periodista explica que la mujer de 87 años señalaba a tres responsables por no haber encontrado una solución a su situación.

"Ella en todo momento siempre ha señalado a tres partes: la Comunidad de Madrid, por no haber hecho nada; al Ayuntamiento de Madrid, por no haber hecho nada y ofrecerle, como la única alternativa habitacional, una residencia en Alcalá de Henares a 1.200 euros que tenía que pagar de su bolsillo y la tercera pata, Pedro Sánchez, a quien le envió una carta y, a día 23 de septiembre, día del desahucio, nadie le había respondido", denuncia la periodista.

Iñaki López también ha querido poner el foco en las reacciones tras la muerte de Maricarmen, señalando que "en España hay políticos que no respetan ni a los muertos". "Hay quien trata de politizar a Maricarmen, pero ella nunca militó en ningún partido político ni nunca permitió ser politizada por ningún partido político", ha comentado el presentador de 'Más Vale Tarde'.

Para Ramoncín, la situación ha acabado siendo "el colofón a la mayor miseria humana que estamos viviendo desde hace mucho tiempo". El cantante asegura que ha "oído y visto de todo", pero considera que "lo de ahora ha llegado a un extremo" que no sabe "cómo narices" se va a soportar. "Porque es insoportable", sostiene.

"Cuando alguien miente de una manera tan descarada porque tiene un interés en esa mentira, es algo que me remueve el estómago, es tan desagradable que me cuesta trabajo hablar del asunto", sentencia el compositor.

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