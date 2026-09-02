Ramoncín, sobre el informe policial sobre Ceuta: "Si todo el mundo hiciera lo posible por encontrar la verdad, no estaríamos en esto"

"La verdad se encuentra mejor cuando todos se ponen de acuerdo en buscarla, no cuando unos la usan para su interés y otros para el suyo", reflexiona Ramoncín sobre la polémica en Interior por el informe del CENIF sobre la entrada masiva en Ceuta.

Más Vale Tarde analiza el informe policial del CENIF que señala que detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta se encontraba la policía marroquí. Mientras tanto, el director de la Policía asegura que no hay nada que apunte directamente a Marruecos.

En este punto, Ramoncín se pregunta "por qué todo en este país es casus belli, por qué si todo el mundo tiene la misma información y está claro no se pone de acuerdo".

El músico tiene claro que los políticos no se van a poner de acuerdo, pero "es que ni siquiera se ponen de acuerdo las personas que tienen que informarnos de esto".

Como ciudadano, a Ramoncín esto le "perturba mucho", porque, reflexiona, si el GPS es capaz de decir dónde hay un accidente o un atasco, "¿no hay un método que diga a nadie que hay 80.000 personas moviéndose?".

Por todo ello, concluye que "si todo el mundo se pusiera a hacer lo posible por encontrar la verdad, no estaríamos en esto. La verdad se encuentra mejor cuando todos se ponen de acuerdo en buscarla, no cuando unos la usan para su interés y otros para el suyo".

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