Torres confirma más de 11.000 retornos a Marruecos y niega que el Gobierno ocultara un informe advirtiendo de la llegada masiva de migrantes a Ceuta

¿Qué ha dicho? El ministro ha informado de un incremento de 2.783 salidas respecto al 29 de septiembre y señala que ningún menor está entre los expulsados o retornados. Afirma que aún hay migrantes ocultos en los montes.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha informado sobre la crisis migratoria en Ceuta, señalando que más de 11.000 migrantes han regresado o sido expulsados a Marruecos desde agosto. Destacó que 10.513 personas han vuelto a Marruecos y 513 han sido expulsadas, con un notable incremento de salidas tras el desalojo de la playa de El Trampolín. Torres rechazó la realización de redadas, explicando que las personas trasladadas llegan al CATE para identificación o para regresar voluntariamente a Marruecos. Respecto a los menores, confirmó que ninguno ha sido expulsado y que 2.827 están acogidos en el sistema de protección autonómico. También anunció una ayuda de 45 millones de euros para Ceuta y negó que el Gobierno ocultara información sobre la crisis.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha comparecido ante los medios para tratar la crisis de Ceuta informando de que más de 11.000 migrantes han regresado o sido expulsados a Marruecos desde agosto. Además, ha afirmado que de todos los que entraron de forma irregular en la ciudad ceutí en la crisis del 30 y del 31 de julio aún siguen muchos en montes, viviendas y diferentes barriadas de la ciudad.

Así lo ha dicho tras la reunión con el Comité de Situación, detallando que 10.513 personas han vuelto a Marruecos y que otras 513 han sido expulsadas. Esto supone un incremento de 2.783 salidas respecto al pasado 29 de septiembre.

El ministro ha destacado que es la semana con mayor número de retornos desde que comenzaron los operativos, siendo buena parte de los mismos tras el desalojo de la playa de El Trampolín desarrollado entre el domingo y el lunes. En tal actuación, que concluyó sin incidentes y antes del compromiso de desalojar el asentamiento antes del 15 de octubre, permitió el regreso a Marruecos de 1.813 personas.

Pero el ministro ha dicho que "aún queda mucho por hacer": "Estén en los montes o en casas, la voluntad del Gobierno es que todo aflore".

En ese sentido, el ministro ha rechazado que se estén realizando redadas, explicando que las personas trasladadas en el operativos llegan al CATE para someterse al proceso de identificación o triaje o regresar de forma voluntaria a Marruecos. ante esto, el ministro ha señalado que muchos optan por la vuelta a su país para evitar la incoación de un expediente de devolución.

Las instalaciones temporales, hasta el final de la crisis

En cuanto a los recursos de acogida, Torres ha destacado que el Gobierno ha pasado de disponer de dos instalaciones con unas 2.000 plazas el 24 de agosto a contar actualmente con diez recursos y más de 7.000 plazas.

También ha informado de que se han realizado 4.039 triajes a adultos, 819 más que la semana anterior, mientras que Caballería ha sido condicionada para acoger hasta 540 mujeres y menores acompañados.

Además, ha asegurado que todas las instalaciones temporales se desmontarán una vez acabe la emergencia migratoria, descartando de esta forma que los espacios habilitados en el puerto o Caballería terminen convirtiéndose en c entros permanentes de acogida.

Ningún menor entre los expulsados o retornados

Respecto a los menores, ha informado de que actualmente hay 2.827 acogidos en el sistema de protección autonómico. Hasta el momento, se han realizado 200 triajes, se han remitido a Marruecos 24 expedientes de reagrupación familiar y 86 menores están reagrupados en la Península, con otros 173 reubicados en diferentes comunidades autónomas. Torres ha confirmado que ninguno de los más de 11.000 retornos o expulsiones corresponden a menores de edad.

En el ámbito sanitario, el ministro ha señalado que 4.400 personas han sido vacunadas y que, de las 212 camas hospitalarias disponibles hay 13 de 93 hay ocupadas por migrantes.

También ha confirmado que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros una ayuda de 45 millones de euros para compensar gastos extraordinarios de Ceuta y que ya se han iniciado los pagos de 800 de las 1.700 solicitudes de ayudas presentadas dentro de un paquete global de 309 millones.

Niega que se haya ocultado nada

Sobre las advertencias previas a la crisis, Torres ha negado que el Gobierno ocultara el correo remitido el 24 de julio por el anterior delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Ha asegurado que él no recibió personalmente ese documento, pero que fue trasladado a los ministerios competentes y que el 29 de julio se celebró una reunión para analizar las medidas solicitadas.

El ministro ha defendido que la situación ha mejorado respecto a las primeras semanas de agosto, aunque ha admitido que todavía queda mucho trabajo por delante. Su objetivo, ha insistido, es recuperar cuanto antes la normalidad anterior al 30 de julio, coincidiendo con la próxima visita de los Reyes a Ceuta, prevista para el martes 13 de octubre.

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