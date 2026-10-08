Alejandra Jacinto, abogada, tras la muerte de Maricarmen: "El mensaje que tiene que quedar claro es que los desahucios matan"

La abogada que acompañó a Maricarmen durante su lucha contra el desahucio, explica en Al Rojo Vivo cómo el proceso fue deteriorando su salud y recuerda sus últimas palabras: "Luchad por lo que es vuestro".

Alejandra Jacinto, abogada y una de las personas que mejor conoce el caso de Maricarmen, ha intervenido en Al Rojo Vivo tras su muerte. "Estaba escuchando estupefacta las declaraciones de Almeida", ha asegurado antes de criticar que los partidos políticos intenten convertir la muerte de Maricarmen en un arma partidista.

"Creo que se equivocan profundamente los partidos que estén utilizando a Maricarmen como arma arrojadiza y que intenten instrumentalizar su lucha y la del Sindicato de Inquilinas, que se ha demostrado como una de las herramientas más eficaces para hacer frente a la especulación que nos está asolando", ha señalado.

Jacinto considera que lo ocurrido trasciende cualquier disputa entre partidos. "Esto va mucho más allá. Esto es el sentido común de la gente, la rabia, la indignación y la profunda tristeza que tenemos hoy muchísimas personas en este país por lo que le ha sucedido a Maricarmen", ha defendido.

La abogada ha rechazado además que su muerte pueda interpretarse como un hecho aislado o inevitable. "No es un acontecimiento atmosférico ni meteorológico. Tiene unas causas y tiene unos responsables", ha afirmado. En su opinión, el deterioro de Maricarmen estuvo directamente relacionado con el proceso de desahucio al que llevaba años enfrentándose.

"Estamos hablando de un proceso torturante para cualquier persona, máxime para una mujer de 87 años, con muchos problemas de salud, y que tiene que ver con unas leyes muy injustas que han permitido que, año tras año, el sistema en su conjunto la vaya aniquilando hasta que su cuerpo haya dicho: 'Ya no puedo más'", ha explicado.

Jacinto ha resumido su mensaje en una frase: "Si hay algún mensaje que tiene que quedar absolutamente claro es que los desahucios matan". Y ha advertido de que sus consecuencias van mucho más allá de los casos de suicidio: "Los desahucios le cuestan la salud a muchísimas personas. Todos los años hay un impacto psicosocial, sobre la integridad física y sobre la integridad moral, en todas estas personas que viven procedimientos tan dolorosos".

En este contexto, ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid se atribuya el mérito de haber intentado solucionar el caso de Mari Carmen. "Lo que menos viene a cuento ahora mismo es ponerse a decir que si alguien ha solucionado el tema de Maricarmen ha sido el Ayuntamiento de Madrid", ha afirmado.

"El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Nación tenían que haber intervenido hace muchísimos años en el caso de Maricarmen. Tenían la oportunidad de hacerlo, ya fuese mediante una mediación o estableciendo obligaciones para poner freno a los especuladores", ha añadido.

Para Jacinto, el problema es que la solución terminó dependiendo de la voluntad del propietario. "Lo que no puede ser es que esto dependa de si un especulador, en última instancia, después de desahuciar y prácticamente acabar con la vida de una persona, se aviene a negociar después de que haya un señalamiento colectivo", ha denunciado.

La abogada también ha cargado contra la gestión de las distintas administraciones. "Lo que no puede ser es que sigan mandando esos especuladores y que los gobiernos del Partido Popular, que promueven directamente esa especulación, o el Partido Socialista, que ha estado en una actitud de inacción permanente, intenten ahora colgarse ningún tipo de medalla", ha sostenido.

"Esto no tiene medallas. Esto es un auténtico drama social", ha concluido. Jacinto ha reclamado un cambio legislativo profundo: "Ya no es momento de parches ni de ser timoratos. Es momento de consagrar el derecho a la vivienda como derecho fundamental y, a partir de ahí, empezamos a hablar".

"El cuerpo de Mari Carmen empezó a decir que ya no podía más"

Jacinto ha explicado también cómo el proceso de desahucio fue deteriorando progresivamente el estado físico de Maricarmen. Su lucha judicial se prolongaba desde 2020 y el primer intento de desahucio se produjo en 2025.

"En el caso de Maricarmen es manifiesto. Hace un año era una persona con plena autonomía y plena capacidad para desarrollar todas las actividades de la vida diaria. Caminaba, podía valerse absolutamente por sí misma", ha recordado.

Maricarmen decidió afrontar el proceso acompañada por su entorno: sus vecinas, el Sindicato de Inquilinas, el AMPA de colegios cercanos y asociaciones vecinales. "Decidió vivirlo acompañada y enfrentarlo de otra manera", ha explicado Jacinto.

Pero, pese a ese apoyo, las consecuencias físicas y emocionales fueron evidentes. "Es evidente las secuelas que iba dejando cada comunicación del juzgado, cada falta de respuesta por parte del fondo Urban Gestión, que no quería negociar ningún tipo de solución", ha relatado.

Jacinto recuerda especialmente el momento en que empezó a percibir el deterioro físico de Maricarmen. "En junio comprobamos que empezaba a tener dificultades para caminar, cuando habíamos recibido el segundo intento de desahucio. Pero es que se paró ese desahucio y volvió a llegar otra notificación para 15 días después", ha explicado.

A su juicio, la incertidumbre y la amenaza constante terminan pasando factura. "Ese proceso de someter a una persona a esa violencia de forma sistemática, con la amenaza y con la incertidumbre de no saber si mañana vas a poder sacar las cosas de tu casa, te genera un estrés y una situación que muchos cuerpos lógicamente no soportan", ha señalado.

Y ha puesto el foco en el último episodio: "Eso es lo que le pasó a Maricarmen el pasado 23 de septiembre, cuando no la dejaron ni 15 días para sacar sus cosas".

"Todo lo que no sea hablar de lo que provocan los desahucios, de cómo los desahucios matan directamente, creo que es no estar a la altura de las circunstancias", ha sentenciado.

"Luchad por lo que es vuestro"

Sobre el legado de Maricarmen, Jacinto ha reivindicado precisamente su última voluntad: que su lucha no terminara con ella.

"Ella nos lo ha dicho hasta el final, con su voz tan frágil. Nos seguía diciendo: 'Luchad, luchad por lo que es vuestro'", ha recordado. Para Jacinto, ese es "el mejor legado" que puede dejar, no sólo para quienes hoy se enfrentan a un desahucio, sino también para las generaciones futuras.

"Así vamos a seguir haciéndolo", ha asegurado.

Jacinto ha anunciado además que esta tarde, a las 20.00 horas, se celebrará una marcha silenciosa desde la Puerta del Sol hasta Alcalá para recordar a Maricarmen y mostrar solidaridad con su familia y su entorno. "Queremos transformar esta profunda tristeza en compromiso para cambiar las cosas, porque esto no tiene por qué seguir siendo así. Esto puede cambiar", ha concluido.

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