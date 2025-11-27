Ramoncín, a Feijóo: "Igual que no le convierte en narco compartir lancha con un narco, al presidente no le convierte en corrupto compartir coche con corruptos"

Ramoncín analiza en este vídeo la entrada de Koldo García en prisión tras grabarse con una periodista preparando el petate y se hace una pregunta: "¿Cuánto vale la palabra de Koldo?".

Antes de la vistilla en el Supremo y su posterior ingreso en prisión, Koldo García se grababa un vídeo delante de una periodista en el que mostraba cómo hacía su petate, desde la ropa hasta sus medicinas para la diabetes.

"Koldo sabe muy bien que si atracas joyerías, cuando te pillan acabas en el hotel Las Rejas", comenta Ramoncín en el vídeo sobre estas líneas, donde le ve "con la actitud del que va a entrar en Villa Paquita". En este punto, el músico se pregunta "¿cuánto vale la palabra de Koldo?" cuando habla de por quién pondría la mano en el fuego.

Ramoncín también aprovecha para recordar a Alberto Núñez Feijóo, tras sus ataques a Sánchez, que "igual que no le convierte en un narcotraficante estar en una lancha con un narcotraficante, al presidente del Gobierno no le convierte en un corrupto haber tenido unos corruptos en su coche".

"Otra cosa es que tú no seas capaz de ver más allá de quien tienes al lado", opina sin embargo el cantante, para el que "el problema que tenemos es que hay una gente que parecen padres de la patria y no sabemos exactamente qué es lo que son, ni de dónde han salido, ni qué es lo que hacen".

