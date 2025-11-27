"Fuera abusadores del conservatorio": protesta contra un profesor por tocamientos sexuales a sus alumnas en Madrid

¿Por qué es importante? Las alumnas han manifestado en múltiples ocasiones las inadecuadas conductas de este profesor. El centro no ha hecho nada y encima le han condecorado.

Los estudiantes del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid han protestado contra la condecoración del catedrático de clarinete Pedro Garbajosa, acusado de tocamientos y comentarios inapropiados hacia las alumnas. Durante un acto en honor a Santa Cecilia, los manifestantes desplegaron una pancarta con el mensaje "Fuera abusadores del conservatorio". El diario 'El Mundo' recogió testimonios de alumnas que describieron situaciones de acoso y un ambiente violento en las clases. Garbajosa, en respuesta, ha tomado una baja médica alegando persecución y ha emitido un comunicado agradeciendo el apoyo recibido. A pesar de que el conservatorio le abrió un expediente hace un año, el profesor ha denunciado a la directora y jefa de estudios del centro.

Los alumnos y alumnas del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) han mostrado su repulsa contra la condecoración -por sus más de 20 años de servicio- del catedrático de clarinete Pedro Garbajosa, miembro del Cuadro de Honor, y a quien acusan de haber realizado tocamientos y comentarios indecentes a las estudiantes.

Durante el acto que tuvo lugar el pasado miércoles en honor a Santa Cecilia, los manifestantes desplegaron una pancarta en la que se podía leer: "Fuera abusadores del conservatorio", y gritaron soflamas con el mismo lema. Sin embargo, Garbajosa hizo como si no pasase nada y no dudó en recoger el galardón, hacer una reverencia y mandar un beso al tendido.

El relato de las víctimas

El diario 'El Mundo' ha tenido la oportunidad de hablar con algunas alumnas que han hecho relatos realmente espeluznantes de sus clases: "Me abrazó por detrás y metió las manos bajo mis costillas con la justificación de que era para controlar mi respiración", ha contado una de ellas. "Estás sola con él en clase, imagínate, es muy violento. La primera vez que pasó le dije que no me gustaba que me tocara, pero después de mantenerse un tiempo más distanciado volvió a hacerlo. Fue ahí cuando ya no pude más", ha relatado otra.

Asimismo, una chica también habla del ambiente "muy violento" que se vive en sus clases debido a los comentarios de índole sexual, así como "por su forma de humillarte. Cuando hacía algo bien, me decía: 'Ten cuidado que se me empina'. Cuando hacía algo mal, me espetaba que no valía para nada, que era una mierda".

Pero estas declaraciones no han sido solo de alumnas, también de profesores del centro: "Todo el mundo sabe lo que pasa aquí, pero nadie hace nada", ha señalado uno de ellos.

El profesor se coge una baja

Lejos de retratarse, Garbajosa ha recurrido a una baja médica "como consecuencia de la persecución" que dice estar sufriendo, así como por lo acontecido durante el acto. Así lo ha expresado en un comunicado al que ha tenido acceso laSexta en el que asegura estar apesadumbrado: "No me encuentro en las condiciones óptimas de poder dar la clase. Por ello, el doctor me ha dado la baja permanente".

"Quiero transmitirles el agradecimiento por sus mensajes de apoyo y les doy las gracias, anticipadamente, por entenderme y comprenderme", ha continuado, al tiempo que ha sugerido que "si alguno de ustedes -el alumnado- quiere apoyarme, por favor, póngase en contacto conmigo". "Sin más preámbulos, me despido y espero en los próximos días poder recuperar mi honor y mi salud mental", ha concluido.

Cabe destacar que el centro le abrió un expediente hace un año, pero lejos de achantarse, el profesor ha presentado una denuncia contra la directora y jefa de estudios del RCSMM.

