El PP endurece su discurso

Ramoncín ve a Feijóo como "un barco a la deriva" de las encuestas: "Creen que imitando a Vox les irá mejor y es un error"

"Al que le gusta eso, irá al original", comenta Ramoncín en este vídeo donde reflexiona sobre cómo el Partido Popular ha endurecido su discurso sobre la inmigración, acercándose cada vez más a Vox.

El curso político arranca con el PP y Vox endureciendo su discurso contra la inmigración. Mientras Santiago Abascal relaciona a los migrantes con la delincuencia, Alberto Núñez Feijóo lo hace con la seguridad.

Con este discurso, Iñaki López asegura que el Partido Popular "corre el riesgo de parecer la marca blanca de Vox" y alucina junto a Ramoncín al ver el cambio de postura de Ayuso de defender la inmigración a lo que dice ahora: "Si nadie te dice quién es, parecería una persona progresista y de izquierdas", señala el músico.

Ramoncín reflexiona en el vídeo sobre estas y asegura que "Vox no engaña a nadie" como partido "xenófobo, racista, negacionista, franquista". Sin embargo, le preocupa el PP de un Feijóo que, en su opinión, "es un barco a la deriva" que "está simplemente a ver lo que le soplan las encuestas".

"Creen que imitando la manera de hacer política de Vox les puede ir mejor y es un error", sostiene Ramoncín, que considera que "al que le gusta eso, irá al original". "Todos piensan que el discurso contra la inmigración da votos, porque si no, no lo harían", apunta Cristina Pardo.

