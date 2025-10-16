Iñaki López, sobre el caso Koldo: "Los indicios huelen ya más que las chistorras"

El exasesor de José Luis Ábalos se ha mostrado bastante hablador con la prensa, a pesar de que ha decidido acogerse a su derecho a no declarar frente al Supremo.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha determinado que, al igual que José Luis Ábalos, Koldo García no ingrese en prisión provisional. El exasesor del exministro socialista se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia en el alto tribunal.

A pesar de no querer declarar ante el magistrado, García sí que se ha mostrado más locuaz frente a la prensa, que le esperaba frente a las puertas del despacho de su abogada. Ramón Márquez, 'Ramoncín', las considera que las intervenciones del exasesor frente a la prensa son "un teatro". "Si quieres decir algo te paras un momento", expone.

"Esto es toda una coreografía", señala Beatriz de Vicente. La abogada cree que Koldo quiere "vender" que ha existido una presión mediática y que la única manera de demostrarlo es "andar de Serrano al Supremo con un aluvión de periodistas para poder decir 'me agobiáis'".

Pablo Montesinos expone que es "el mundo al revés". "Un abogado, normalmente, lo que te dice, y más ante unos casos de presunta corrupción tan duros, es 'silencio rotundo y, ante el juez, daremos las explicaciones oportunas'", indica el periodista.

"Sinceramente, creo que estaban aterrados ante la posibilidad de entrar en prisión, de ahí los cambios de abogados o de estrategia de última hora", reflexiona Montesinos. "Los indicios huelen ya más que las chistorras para los implicados", concluye Iñaki López.

