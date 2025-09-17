Ahora

Aznar apoya a Netanyahu

"Lo que diga Aznar me sobra": Carmen Morodo, tajante al oír a Aznar justificando el genocidio de Israel en Gaza

Carmen Morodo valora la defensa de José María Aznar a Netanyahu y asegura que los discursos basados sobre "intereses, algunos hasta partidistas" sobran en un momento donde lo importante es "la situación crítica de la población palestina".

En un acto de la Fundación FAES, José María Aznar defendía a Benjamín Netanyahu y aseguraba que tiene que ganar en Gaza por el bien de Occidente.

Carmen Morodo considera que lo que está ocurriendo en Gaza es una "apelación moral a toda la comunidad internacional". Por ello, afirma rotunda que los discursos de Aznar, que según ella "solo están sostenidos en política e ideología", "me sobran".

En su opinión, lo importante ahora es la situación crítica de la población palestina, con la crisis humanitaria, los desplazamientos masivos y el colapso sanitario. "Estamos ante una situación donde todo esto que nos están diciendo, por distintos intereses, algunos a lo mejor hasta partidistas, me sobran", sentencia la periodista.

Morodo también valora si, como defienden Aznar y Ayuso, Pedro Sánchez estaría utilizando el genocidio en Gaza para tapar sus escándalos de corrupción y opina que, aunque "es político y ha visto por dónde morder", también "está tomando la iniciativa" en una cuestión donde la Unión Europea también está tomando medidas, mientras la ONU ya habla de genocidio.

Sin embargo, la periodista asegura que "tampoco quiero que me mienta con iniciativas o proyectos, como el embargo de armas, o presente ante la opinión pública decisiones que tampoco las tiene atadas". "Que dejen de manosear esto desde el punto de vista político e ideológico", concluye.

