Atacados en plena huida: las duras imágenes de un bombardeo de Israel a un vehículo que salía de Ciudad de Gaza

El dato Aunque el Ejército de Israel estima que unas 350.000 personas han abandonado la capital desde mediados de agosto, los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios bajan la cifra hasta las 150.000 personas.

El inicio de la operación terrestre de Israel en Ciudad de Gaza está dejando imágenes terribles, con ataques que llegan incluso mientras ciudadanos gazatíes sufren desplazamientos forzosos. Un ejemplo es el vídeo que acompaña a estas líneas, en el que vemos un convoy envuelto en llamas lleno de pertenencias de personas que intentan irse del enclave, con personas intentando salir del vehículo heridos de gravedad. Advertimos de la dureza de las imágenes.

Y es que las primeras horas de la operación 'carros de Gedeón' han dejado un rastro de destrucción y muerte en Ciudad de Gaza. En el comienzo de la incursión terrestre de las fuerzas israelíes en la capital del enclave, el Ejército de Israel ha atacado 150 objetivos, que bien pueden ser estructuras o personas, bombardeando, además, 50 posiciones en toda la Franja.

Uno de los ataques más atroces de las últimas horas ha sido el bombardeo contra el Hospital Al Rantisi, el único centro hospitalario especializado en pediatría que funciona en la capital. Así lo trasladan fuentes presentes en la Franja de Gaza a la agencia EFE, que explican que las plantas superiores del hospital "fueron atacadas en tres ocasiones, con pocos minutos de diferencia entre cada ataque".

En la mañana de este miércoles, las fuerzas israelíes han abierto una segunda carretera que atraviesa la Franja para que la población de Ciudad de Gaza se desplace forzosamente hacia el sur. El portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee, explica en un mensaje que los ciudadanos se podrán "desplazarse por la carretera de Salah al Din y luego continuar hacia el sur desde Wadi Gaza (centro)".

Salah al Din atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur en el lado oriental del enclave, paralela a la divisoria con territorio israelí. La otra vía abierta hasta ahora, la de Rashid, también recorre todo el enclave pero en el lado occidental, paralelo a la costa.