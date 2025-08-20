"Que alguien te mire como Calero mira al chorizo": María Lamela y Marina Valdés prueban las delicias de Ronda

Marina Valdés y María Lamela prueban en directo algunas de las delicias que Luis Calero trae de su visita a ronda, entre ellas el chorizo y el queso de cabra payoya, nombrado mejor queso de mezcla de España en 2025.

Luis Calero sigue repartiendo sus 'Estrellas Calerín' este verano y en esta ocasión ha hecho parada en Ronda, donde además de disfrutar de esta espectacular ciudad, ha podido probar algunas de sus delicias culinarias, como sus quesos y embutidos.

Manjares que se ha llevado hasta el plató de Más Vale Tarde, donde María Lamela y Marina Valdés se han podido deleitar con ellos.

De todos ellos, Calero muestra debilidad por uno de ellos, y en el vídeo sobre estas líneas María se percata: "Que alguien te mire como Calero mira al chorizo", comenta la presentadora.

Marina Valdés, por su parte, se decanta por el queso de cabra payoya, según Calero uno de los mejores que ha probado en su vida y que, explica, ha sido el mejor queso de mezcla de España de 2025.