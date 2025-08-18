Marina Valdés, a Luis Calero: "Ha buceado con las gambas rojas y luego se las ha comido"

El reportero ha visitado Mojácar donde ha podido disfrutar de sus impresionantes playas donde ha podido bucear para descubrir su fondo marino. Y, como es habitual, también ha disfrutado de la gastronomía local.

Luis Calero sigue con sus propuestas de viajes para que poder aprovechar el verano. El reportero lo hace a través de sus particulares 'Estrellas Calerín', su manera de premiar a los mejores destinos de nuestro país.

"Son propuestas infalibles, de mar y de montaña", expone Calero. En esta ocasión, el reportero ha visitado un municipio bañado por el mar. Como indica Calero, "os va a encantar porque creo que, a las dos, os gusta bucear".

"Es verdad, nos encanta", comenta María Lamela. "Somos sirenas de plató", añade Marina Valdés. Este lugar es Mojácar, el cual cuenta, como explica Calero, "con uno de los mejores fondos marinos de este país".

Calero cuenta que en este destino almeriense ha podido visitar playas vírgenes de origen volcánico y que, además, también ha buceado. "Ya sabéis que esto de bucear da hambre y me he visto obligado a traer unas gambas rojas de Garrucha", añade. "Han buceado las gambas y luego se las ha comido", comenta Marina.