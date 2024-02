Más Vale Tarde se desplaza hasta el barrio de San Bernardo, en la localidad gaditana de la Línea de la Concepción, del que proceden la mayoría de los encarcelados por el asesinato de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate. Allí, familiares de los investigados defienden su inocencia ante las cámaras del programa, aunque reconocen que se dedican al narcotráfico.

En este sentido se pronuncia una sobrina de Kiko 'El Cabra', que presuntamente conducía la narcolancha: "Él podrá ser el mejor piloto del mundo, que lo es, podrá ser narcotraficante, pero asesino no", sostiene. "Hay muchas pruebas que se ve perfectamente que no son ellos", insiste.

Otra mujer, cuyo marido está en prisión, asegura que también que es "inocente": "Ellos no han sido, que miren bien las cámaras, que miren las gomas, que lo miren todo, que ellos no son", reclama.

Por su parte, otra familiar de 'El Cabra', en este caso una prima, le justifica así: "Se buscaba la vida como todo el mundo se la puede buscar cuando no hay trabajo, porque aquí no hay trabajo en La Línea y al no haber trabajo, cada uno se busca la vida como pueda".