Pedro Rodríguez, sobre Donald Trump: "En estos 15 meses hemos aprendido que Trump es increíblemente vengativo"

"Creemos que porque estamos en la OTAN y no hay mecanismos de expulsión, o porque estamos en la Unión Europea y la política comercial es común, que estamos a salvo. Pero este no es el caso", asegura el profesor en Relaciones Internacionales.

Este viernes se reveló una idea del presidente Donald Trump sobre la posible expulsión de España de la OTAN, según un documento filtrado. Aunque no se puede expulsar a un país miembro, sí se pueden aplicar medidas de presión, como excluirlo de cumbres o limitar información. Pedro Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales, advierte que la percepción de seguridad por pertenecer a la OTAN o la UE es engañosa. Trump, descrito como vengativo, podría perjudicar a España por su resistencia a sus políticas. Rodríguez cuestiona la confianza en la OTAN bajo el liderazgo de Trump, destacando el deterioro de la alianza.

Este viernes hemos conocido una de las últimas ideas o caprichos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gracias a la filtración de un documento interno. Según este informe, el Pentágono estaría estudiando medidas para expulsar a España de la OTAN.

Sobre este tema se ha debatido en Más Vale Tarde, apuntando a que no se puede expulsar de la OTAN a un país miembro como España, aunque sí que se puede someter a ese país a una especie de bullying. Por ejemplo, no invitando a España a determinadas cumbres o limitando la llegada de información. Es decir, medidas que harían daño, pero sin tener movimientos militares.

Ante esto, el profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, considera que estamos teniendo una extraña sensación de seguridad que no es del todo cierta. "Creemos que porque estamos en la OTAN y no hay mecanismos de expulsión, o porque estamos en la Unión Europea y la política comercial es común, que estamos a salvo. Pero este no es el caso".

Porque Rodríguez ha hecho una reflexión tras recordar todo lo ocurrido desde que Donald Trump llegase de nuevo a la Casa Blanca. "En estos 15 meses hemos aprendido que Trump es increíblemente vengativo", ha sentenciado. Porque asegura que "no se le olvida de nada. Es que vemos que va a Naciones Unidas y se acuerda de que en la época del ladrillo de Manhattan no le dieron un contrato".

Según ha explicado, "hay multitud de formas de perjudicar o de poner un precio a esta política de oposición o de resistencia", ha dicho haciendo alusión a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de apoyar acciones militares de Donald Trump.

Y pone un ejemplo. "A Gran Bretaña le han hecho daño con eso de tocarle las Malvinas. Porque, claro, Milei está muy cerca de Trump. Trump dice que cambió un poquito el eje diplomático y ahora apoyo a Argentina para que se quede las Malvinas". Y esto, cuando quedaban unos días para que el rey Carlos III llegue de visita de Estado a Washington.

Pedro Rodríguez también ha tenido palabras para la Alianza Atlántica, pues considera que "el problema" es que "en la OTAN estamos escribiendo el obituario desde el momento en que Trump amenazó con el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia, un aliado de la OTAN".

Y, para él la clave de todo es la siguiente: que se supone que "la OTAN es una alianza militar política basada en la confianza", pero se pregunta: "¿Qué confianza puede existir con los Estados Unidos de Trump?".

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