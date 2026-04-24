Robles advierte de que la OTAN "no podría realizar un trabajo tan importante como el que hace" sin España

El contexto Las palabras de la ministra llegan después de que el Pentágono barajase en un supuesto correo electrónico interno la suspensión de España de la OTAN por su posición en la guerra de Irán.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido a un supuesto correo del Pentágono que sugiere la suspensión de España de la OTAN por su postura en la guerra de Irán, destacando que sin España la Alianza Atlántica no podría desempeñar su labor. En redes sociales, Robles reafirmó el compromiso de España con la OTAN, subrayando su papel como aliado responsable y comprometido con la paz. Además, recordó la participación activa de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de la OTAN. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez minimizó la importancia del correo, enfatizando la colaboración con aliados dentro de la legalidad internacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que, sin España, la OTAN "no podría realizar un trabajo tan importante como el que hace", en respuesta a un supuesto correo electrónico del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la Alianza Atlántica por su posición en la guerra de Irán.

En un vídeo difundido en redes sociales, la ministra ha subrayado el compromiso de España con sus aliados y ha pedido "respeto al papel de España" en la OTAN. "Estamos orgullosos de la Alianza Atlántica, orgullosos de nuestra aportación por la por la paz y nadie nos va a dar ninguna lección", ha defendido Robles.

En este punto, Robles ha subrayado que España es un aliado responsable, serio, fiable y comprometido con la Alianza Atlántica, una organización de paz -ha dicho- que "sin España no podría realizar un trabajo tan importante como el que hace".

De esta forma, la líder del Ministerio de Defensa ha recordado que las Fuerzas Armadas españolas participan en misiones de la OTAN en el flanco este y en otras "por tierra, por mar y por aire", por lo que ha insistido en el compromiso de España con la paz, al tiempo que ha manifestado el orgullo de país y por la pertenencia a la OTAN.

Las declaraciones de Robles se producen horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, restase importancia al supuesto correo electrónico y mostrase su tranquilidad al respecto.

Al ser preguntado por una información de la agencia 'Reuters' en la que se afirma que un correo del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán, Sánchez ha asegurado que su Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos. "La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha subrayado.

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