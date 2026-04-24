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Indignante situación

Trabajadores del hospital Costa del Sol de Marbella se ven obligados a dormir en su coche ante la imposibilidad de acceder a una vivienda

¿Por qué es importante? Aunque en teoría cuentan con un buen trabajo, tienen que vivir en un parking, una información que corrobora el drama que tenemos con los alquileres en España.

Coches en los que vive personal sanitario del hospital Costa del Sol
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Trabajadores del hospital Costa del Sol de Marbella se ven obligados a vivir en sus coches ante la imposibilidad de acceder a una vivienda por sus elevados precios. Así, personal del centro vive en autocaravanas en el aparcamiento del centro hospitalario.

Carmen, quien es auxiliar de enfermería y vivió en esa situación durante cinco años, expresa que se trata de algo "triste, lamentable y penoso". "Yo dormía en mi furgoneta, luego la tuve que vender, campericé mi coche y terminé durmiendo en el coche", recuerda la mujer.

Esa era la única manera de tener un sitio donde dormir a un coste asumible. La mayoría tiene que dedicar entre el 70 y el 80% de su sueldo a un alquiler. "¿Una habitación por 600 euros sin derecho a cocina? ¿Pero esto qué es?", se pregunta, tras lo que señala que se "dada una ducha como podía".

Cansada de vivir en estas condiciones, decidió ir y volver a su casa, en Granada, todos los días. "Son 70 euros de gasolina, que realmente es lo que he ganado hoy, así que te preguntas que para qué", subraya. Así, terminó rechazando trabajar en el Costa del Sol.

Varios sanitarios del hospital han denunciado esta situación. "Cuando ofrecen a la gente un contrato aquí, preguntan por el precio del alquiler, ven que es inviable, que no es compatible con el sueldo. Al final, le sale a pagar el trabajar", denuncia Adrián Fernández, delegado sindical del CSIF.

Esta es una prueba más del problema de vivienda que atraviesa el país.

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