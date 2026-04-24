Ferreras reacciona a la última de Trump de querer suspender a España de la OTAN: "Está buscando alguna manera creativa de hacer daño"

El Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en su guerra en Irán. El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, comenta esta última de Donald Trump.

Un correo electrónico interno del Pentágono habla de varias medidas que incluyen la suspensión de España de la Alianza Atlántica y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informa la agencia Reuters. EEUU plantea así suspender a España de la OTAN por no colaborar en la guerra de Irán, también a otros aliados de la OTAN.

Pedro Sánchez se ha pronunciado al respecto: "Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".

"Para empezar, hay que decir que no se puede suspender a un país de la OTAN a un estado miembro", destaca el periodista Juanma Lamet. Pero como matiza el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, el Pentágono no habla de expulsar a un país, sino de suspensión", por lo que "están buscando de alguna manera creativa de hacer daño", reacciona y valora Ferreras.

Ahora bien, "lo que contempla el tratado de 1949 es que un país sí puede decidir irse, por ejemplo, Estados Unidos, que le haría un gran agujero a la OTAN. Pero sí, podría irse. Pero EEUU no puede echar ni a España ni a Reino Unido", explica Lamet. Por lo que, según el periodista, esto no es más que en primer lugar, "una pataleta de Donald Trump", "una cortina de humo, para que empecemos a hablar de esto y no de su desastrosa gestión de una guerra que quería culminar en semanas" y, en tercer lugar, "un imposible".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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