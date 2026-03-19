Explosivos y bolsas de sangre: así era la operación 'Resistencia Ártica' para defender Groenlandia de EEUU

Los detalles Doce fuentes de alto nivel del Gobierno danés han confirmado a la televisión del país en qué consistía el operativo. Se tomaron muy en serio la opción de una ofensiva estadounidense después del bombardeo en Venezuela.

Groenlandia estaba preparada para un posible ataque de Estados Unidos, una amenaza que Dinamarca tomó muy en serio tras las acciones de Trump en Caracas. Ante esta situación, Dinamarca ideó la operación 'Resistencia Ártica' para proteger la Commonwealth en caso de que Estados Unidos atacara un territorio dependiente de la Unión Europea. Según la televisión pública danesa, soldados fueron enviados a Groenlandia con explosivos para destruir pistas de aterrizaje y evitar la llegada de tropas estadounidenses. Además, llevaban bolsas de sangre para tratar a posibles heridos. La operación sigue vigente, ya que Trump insistió en la importancia de Groenlandia para la seguridad nacional.

Groenlandia estaba preparada. Estaba más que preparada ante un posible ataque de Estados Unidos. Uno que Dinamarca se tomó más que en serio. Porque las amenazas de Trump no eran baladí para los daneses. Porque ellos, una vez el republicano bombardeó Caracas, de verdad se pensaron que ellos podían ser los siguientes. Y para ello, para defenderse, idearon la operación 'Resistencia Ártica'.

Una que tenía como objetivo proteger la Commonwealth y que iban a poner en práctica en caso de que Estados Unidos, país que al igual que Dinamarca está en la OTAN, atacase un territorio dependiente de la Unión Europea. El plan lo ha detallado la televisión pública del país, y es que desde ese 3 de enero las alarmas saltaron con Groenlandia.

Los soldados daneses enviados a la isla llevaban consigo explosivos para destruir las pistas de aterrizaje de Nuuk y de Kangerlussuaq, con el objetivo de evitar la llegada de tropas de Estados Unidos.

Pista de aterrizaje de Nuuk

En caso de que ese plan A fallara y hubiera víctimas, el cargamento también incluía bolsas de sangre para tratar a los heridos.

Así lo han confirmado 12 fuentes del alto nivel del Gobierno de Dinamarca a la televisión del país. Y de todo fue testigo laSexta, con Ana Pastor sobre el terreno observando cómo no dejaban de llegar militares a Nuuk: "Los últimos, los alemanes".

Eran los planes de defensa para la isla. Unos que todavía no se han descartado y que cuentan además con más ases bajo la manga.

Porque la amenaza sigue ahí. Porque Trump lo dejó claro y fue más que insistente. "Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de seguridad nacional", afirmó, añadiendo además que "Dinamarca está muy lejos" y que "no tienen nada que hacer".

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