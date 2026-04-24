Netanyahu dice que Israel tiene "libertad de acción" en Líbano tras hablar con Trump en una tregua incumplida bajo órdenes de evacuación

¿Qué ha dicho? "Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano, y tenemos claro que Hizbulá está intentando sabotearla. Mantenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza, incluidas las emergentes. Atacamos ayer y atacamos hoy", ha dicho el primer ministro israelí.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó haber tenido una "excelente conversación" con el presidente de EE.UU., Donald Trump, destacando la presión ejercida sobre Irán y la cooperación entre ambos países. Netanyahu subrayó que Israel mantiene "libertad de acción" en Líbano, pese a la tregua anunciada por Trump. Israel ha continuado sus ataques en Líbano, incluyendo una ofensiva en Deir Amas y acciones contra Hizbulá. El Gobierno libanés busca diálogo directo con Israel, mientras Hizbulá se opone. Desde marzo, los ataques han causado 2.491 muertes y 7.719 heridos en Líbano, según el Ministerio de Salud Pública libanés.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este viernes que mantuvo una "excelente conversación" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que Israel mantiene "libertad de acción" en Líbano. Así se ha pronunciado menos de un día después de que tuviera lugar la segunda reunión con representantes israelíes y libaneses en la Casa Blanca tras la que el propio Trump anunció que la tregua —que no ha llegado a cumplirse por parte de Israel— se extendía tres semanas más.

"Tuve una excelente conversación con el presidente Trump. Está ejerciendo una fuerte presión sobre Irán, tanto económica como militarmente. Estamos trabajando en plena cooperación", ha dicho Nentayahu en una declaración grabada, según ha informado EFE. Inmediatamente después ha abordado con brevedad la situación en Líbano y ha afirmado: "Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano, y tenemos claro que Hizbulá está intentando sabotearla. Mantenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza, incluidas las emergentes. Atacamos ayer y atacamos hoy".

Así, entre ataques que no han cesado pese al alto el fuego, el Ejército israelí emitió horas antes de estas declaraciones una orden de evacuación para los habitantes de Deir Amas (Líbano), municipio en el distrito de Tiro (suroeste del país), ante una ofensiva inminente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "debido a la actividad terrorista de Hizbulá".

El de Deir Amas no era, además, el primer ataque israelí de este viernes en Líbano, pues Israel ya había ejecutado otro contra un lanzacohetes que supuestamente había sido utilizado por Hizbulá contra la aldea israelí fronteriza de Shtula. Además, durante la mañana de este viernes, también se activaron las alarmas en varias zonas del norte de Israel, donde según el Ejército penetró un dron de Hizbulá que fue interceptado con éxito.

Las FDI también comunicaron que uno de sus drones fue derribado en el sur de Líbano tras el lanzamiento de un misil tierra-aire de pequeño calibre por parte de Hizbulá. Mientras, en las negociaciones en Washington de este jueves —tras las que el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo que el alto el fuego "no es del 100%"— el grupo chií Hizbulá estuvo ausente.

Por su parte, el Gobierno libanés rechazó que Irán actúe en su nombre en los contactos que mantiene con EEUU en Pakistán y optaron por un diálogo directo con Israel, opción que Hizbulá descarta. La milicia chií entró en el conflicto regional en respuesta a la operación conjunta de EEUU e Israel contra Irán, lo que provocó que el Estado hebreo respondiera con aún mayor contundencia contra Líbano.

Dese entonces, un total de 2.491 personas han muerto, incluidos 177 menores, y otras 7.719 han resultado heridas de diversa consideración por los ataques lanzados por el Ejército de Israel contra Líbano, según ha informado este viernes un comunicado oficial. Del total de fallecidos, hay 177 menores, 277 mujeres y 100 trabajadores sanitarios, según el balance acumulado provisional de víctimas desde el 2 de marzo hasta este viernes, anunciado por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública de Líbano.

Este viernes las autoridades libanesas han denunciado la muerte de dos personas en un ataque israelí contra la ciudad meridional de Touline, en Marjeyún, mientras el Ejército israelí ha asegurado haber matado a seis supuestos miembros de Hizbulá en Bint Jbeil, en el sur de Líbano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.