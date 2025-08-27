Pedro Rodríguez y el cambio de postura de Trump sobre Taylor Swift: "Forma parte de una estrategia deliberada"

"Él ofrece a los votantes de EEUU la oportunidad de pensar, de interpretarle al gusto de cada uno", afirma Pedro Rodríguez en este vídeo donde asegura que Trump "es capaz de cambiar de opinión en la misma frase".

El compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce es la noticia de la que todo el mundo habla. También Donald Trump, autodeclarado enemigo acérrimo de la cantante, que sin embargo sorprendía felicitando a la pareja y hasta asegurando que Swift "es una fantástica persona".

"Es su estrategia constante de mentir, cambiar de opinión, contradecirse", comenta Pedro Rodríguez en el vídeo sobre estas líneas. Algo que, según él, "sería letal para cualquier político", pero que en el caso de Trump "forma parte de una estrategia deliberada".

"Él ofrece a los votantes de Estados Unidos la oportunidad de pensar, de interpretarle al gusto de cada uno", señala el experto en relaciones internacionales.

Para él, el cambio de postura sobre Taylor Swift es algo paradigmático de un Trump que "es capaz de cambiar de opinión no en el mismo día, sino en la misma frase".