Bronca política por el fuego

Robles insta a las comunidades del PP a "asumir responsabilidades": "No se hizo en la DANA ni en los incendios"

Qué está diciendo "No se puede, cuando no se ha invertido en prevención, decir: 'Ah bueno, ya llegará el Ejército'", asevera la ministra de Defensa, que acusa a Feijóo de haber entorpecido con su "interferencia política".

La ministra de Defensa, Margarita Robles
Margarita Robles sostiene que la coordinación en la lucha contra los incendiosera "razonable" hasta el 15 de agosto, cuando, "curiosamente", hizo su aparición Alberto Núñez Feijóo "haciendo unas peticiones que las comunidades autónomas saben que no respondían a las necesidades" de las labores de extinción. Así lo ha aseverado la ministra de Defensa este miércoles en la 'Cadena SER', donde ha acusado al líder del PP de "interferencia política" con "un único objeto: criticar al Gobierno" y al presidente Pedro Sánchez.

"No vale todo", ha aseverado Robles, que ya la víspera reivindicó en el Senado la labor del Ejército frente al fuego y cargó contra el dirigente 'popular' y sus presidentes autonómicos. Los medios técnicos de las autonomías, ha defendido, "trabajaban con las disponibilidades que tenían, que efectivamente no son muchas porque no se invierte" y la UME y el resto de Fuerzas Armadas "se estaban volcando". Por eso, dice, pidió a las comunidades donde gobierna el PP que contasen "la verdad de lo que estaba pasando".

La titular de Defensa, en todo caso, ha insistido en que "las competencias en los supuestos de emergencia corresponden a las comunidades autónomas" y que son estas quienes tienen que pedir la intervención de la UME o, llegado el caso, la declaración del nivel 3 para que sea el Gobierno central quien asuma el mando de la emergencia.

Además, ha incidido en que, mientras algunas autonomías, como Andalucía y Aragón, "durante todo el año invierten en prevención", otras "no invierten para nada durante todo el año". Así, ha aseverado que "hay que asumir responsabilidades": "No se hizo en la DANA", ha recordado, y "no lo ha hecho en los incendios".

"Es importante que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades y no cuando llega el incendio, durante todo el año", ha puntualizado la titular de Defensa, que advierte de que "los incendios se apagan invirtiendo en prevención durante todo el año y hay muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP que no lo hacen".

"El Ejército está preparado siempre, pero a los incendios los tienen que combatir las comunidades autónomas mediante las labores de preparación durante todo el año", ha insistido Robles, que ha dejado claro que las autonomías no pueden delegar en la UME la lucha contra los incendios: "No se puede que cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, cuando no has invertido en formación, decir: 'Ah, bueno, ya llegará el Ejército'", ha aseverado. "Es obligación de las comunidades autónomas", ha insistido.

