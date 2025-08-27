Ramoncín estalla por las trifulcas políticas: "Se produce un fuego y cada uno lo ve de una manera, es insólito"

"El fuego es fuego, y quema y abrasa lo mismo para el que es de un periódico de una línea editorial y otro de otra", afirma Ramoncín, que en este vídeo hace una contundente reflexión sobre la bronca en torno a los incendios.

Continúa la trifulca política entre Partido Popular y Gobierno por los incendios después de hoy Elías Bendodo no solo no se haya retractado de llamar "pirómana" a la directora general de Protección Civil, sino que además le ha dicho que si quiere ser política tiene que aceptar las críticas.

Sobre esta cuestión, Ramoncín defiende que "lo que no se puede hacer es opinar de una cosa tan grave y tan seria como esta atendiendo a las razones políticas de cada uno".

"El fuego es fuego, y quema y abrasa lo mismo para el que es de un periódico de una línea editorial y otro de otra", prosigue el músico, que no solo responsabiliza a los políticos, sino también a "los que, por un interés u otro, cuentan una cosa a sabiendas de que es mentira porque les viene bien".

"Cargar la culpa sobre cómo se están comportando los políticos, se lo merecen, pero los que opinan, hablan, dicen y escriben tienen mucho que ver", apunta Ramoncín, que sentencia: "Se produce un fuego y cada uno lo ve de una manera, es una cosa insólita".