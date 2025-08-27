La increíble historia de Jimmy, el niño de 12 años que cambió la guerra de Vietnam convirtiéndose en el reportero de guerra más joven de la historia

Los detalles Lo Manh Hung, conocido como "Jimmy", retrató el conflicto entre las tropas comunistas y las estadounidenses con tan solo 12 años. Ahora, su familia ha contado su historia en un documental para la 'BBC'.

En 1968 inició la ofensiva del Tet, una de las campañas militares más violentas de la guerra de Vietnam. Marcó el inicio del conflicto entre Vietnam del Norte, con un Gobierno comunista apoyado por la URSS y China, y Vietnam del Sur, respaldada por EEUU.

En medio de la destrucción, un niño de 12 años llamado Lo Manh Hung retrató el conflicto. "Jimmy", como fue apodado, nació en la ciudad de Saigón cuando la guerra ya se había desatado y heredó de su padre la pasión por la fotografía.

Tras crecer entre bombas, le perdió el miedo al conflicto y , lo que le permitió captar imágenes que ni siquiera los reporteros de guerra más reputados del momento lograron inmortalizar.se lanzó a la calle a fotografiar la guerra siguiendo su instinto

Aunque acabó herido en varias ocasiones (una vez casi perdió una oreja) y fue detenido por saltarse el toque de queda, perseveró en su idea de retratar la crueldad de la guerra.

Con el avance del conflicto y el avance de las tropas comunistas, una victoria estadounidense era impensable, así que, en 1975, las tropas americanas se retiraron, haciendo que muchos vietnamitas huyeran del país. Entre los exiliados estaba Jimmy, que acabó viviendo en Estados Unidos, donde montó una tienda de fotografía.

Ahora, su familia ha contado su historia por primera vez. Lo ha hecho en un documental para la 'BBC' que cuenta la vida y las hazañas del que, según los registros, es el reportero más joven que ha fotografiado una guerra en la historia.