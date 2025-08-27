Al menos dos muertos y 20 heridos en un tiroteo en un colegio de Minneapolis

Familiares de alumnos de la Annunciation Catholic School se abrazan tras el tiroteo ocurrido en la escuela de Minneapolis

Los detalles El atacante habría sido abatido por las autoridades. Los hechos han tenido lugar en la Annunciation Catholic School, cuyos estudiantes están inmersos en su primera semana de clases del año lectivo.

Este miércoles ha tenido lugar un tiroteo en un colegio católico de Minneapolis que ha dejado "múltiples víctimas", según avanzan medios estadounidenses como ABC o CNN. Al menos dos personas han perdido la vida y otras 20 han resultado heridas, según un miembro del departamento de Justicia a la Agencia Reuters.

El atacante habría sido abatido tras llevar a cabo el tiroteo. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha confirmado que "no hay ninguna amenaza activa" para la comunidad en estos momentos tras el ataque en la Annunciation Catholic School.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito un mensaje en su cuenta de Truth en el que asegura haber sido informado sobre el "trágico tiroteo" que ha tenido lugar en esta escuela, unos hechos que la Casa Blanca "monitoreará" en las próximas horas.

Noticia en ampliación.