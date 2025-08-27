Muere un hombre tras un tiroteo en un barrio de Alaquàs (Valencia)

Los detalles El suceso ha tenido lugar poco antes de las nueve de la noche en el barrio de Los Faroles de este municipio situado al este del área metropolitana de la ciudad.

Un hombre ha muerto este miércoles por la noche tras un tiroteo registrado en un barrio de la localidad valenciana de Alaquàs, informan a EFE fuentes de la investigación. El suceso ha tenido lugar poco antes de las nueve de la noche en el barrio de Los Faroles de este municipio situado al este del área metropolitana de la ciudad de València y la víctima es de etnia gitana.

Según los testigos que han hablado con 'Las Provincias', el autor de los disparos salió corriendo de la finca y huyó al volante de un coche de color rojo a gran velocidad. Además, este medio informa de que la víctima mortal de 40 años habría recibido al menos un disparo en el tórax, cuando se encontraba en el interior de su casa con su hijo.

En línea a lo que recoge el mismo medio, Yampan S. M. fue identificado rápidamente pues era viejo conocido de las autoridades, al contar con antecedentes delictivos.