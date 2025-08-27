Ahora

Trágico suceso

Muere un hombre tras un tiroteo en un barrio de Alaquàs (Valencia)

Los detalles El suceso ha tenido lugar poco antes de las nueve de la noche en el barrio de Los Faroles de este municipio situado al este del área metropolitana de la ciudad.

Cruce de las calles Balmes y Albacete en Alaquàs (Valencia).Cruce de las calles Balmes y Albacete en Alaquàs (Valencia).laSexta

Un hombre ha muerto este miércoles por la noche tras un tiroteo registrado en un barrio de la localidad valenciana de Alaquàs, informan a EFE fuentes de la investigación. El suceso ha tenido lugar poco antes de las nueve de la noche en el barrio de Los Faroles de este municipio situado al este del área metropolitana de la ciudad de València y la víctima es de etnia gitana.

Según los testigos que han hablado con 'Las Provincias', el autor de los disparos salió corriendo de la finca y huyó al volante de un coche de color rojo a gran velocidad. Además, este medio informa de que la víctima mortal de 40 años habría recibido al menos un disparo en el tórax, cuando se encontraba en el interior de su casa con su hijo.

En línea a lo que recoge el mismo medio, Yampan S. M. fue identificado rápidamente pues era viejo conocido de las autoridades, al contar con antecedentes delictivos.

Las 6 de laSexta

  1. Desplante de los bomberos forestales a Mañueco durante la visita de los reyes a Zamora: "¿Somos un despilfarro?"
  2. Vox logra colar unas jornadas machistas en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas"
  3. Milei, evacuado de un acto electoral en Buenos Aires tras el lanzamiento de objetos contra su caravana
  4. El Gobierno avisa: si alguna comunidad se niega a acoger los menores migrantes que les corresponden, intervendrán las fuerzas de seguridad del Estado
  5. Alemania da luz verde a un nuevo servicio militar voluntario que podrá ser obligatorio en caso de necesidad
  6. Al menos dos muertos y 17 heridos en un tiroteo en un colegio de Minneapolis