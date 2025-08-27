Muere el corredor palestino Allam al Amour tras recibir un disparo en el pecho

El deportista murió disparado este miércoles 27 de agosto cuando se dirigía a buscar comida a un punto de distribución de ayuda humanitaria en Gaza.

Allam Abdullah al Amour, atleta palestino, ha perdido la vida este miércoles en Gaza. El fondista se dirigía a un punto de distribución de ayuda ubicado en la localidad de Jan Yunis, al sur del territorio gazatí, cuando fue alcanzado por un disparo en el pecho.

El trágico suceso ha sido informado por Zaher al Waheidi, responsable del recuento de fallecidos del Ministerio de Sanidad. Asegura que el atleta iba a un punto de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza, organización criticada por la ONU por su reparto desigual y escaso.

La muerte de Allam al Amour es un caso más de la trágica situación que se vive en la capital de Palestina. Según la Asociación Palestina de Medios Deportivos ya hay más de 660 atletas que han perdido la vida en Gaza, y 800 en todo el territorio, desde el inicio del conflicto allá por octubre de 2023.

El pasado 19 de agosto murió en circunstancias semejantes Mohammed Shaalan, jugador de baloncesto de 39 años. Del mismo modo, dos semanas atrás, la muerte sacudió al fútbol palestino con la pérdida de Suleiman al-Obeid. Este era considerado como el mejor futbolista de la historia del país y falleció cerca de donde perdió la vida al Amour.