'Un país para viajárselo' nos descubre Pamplona, la tercera ciudad más verde de Europa, y su mítica chistorra

Más Vale Tarde viaja, de la mano de Luis Calero, hasta Pamplona. Además de enseñarnos los lugares más emblemáticos de la ciudad, descubrimos dónde comer la chistorra premiada como la mejor del mundo por tercer año.

Más Vale Tarde nos invita a descubrir Pamplona, una de las ciudades más verdes de Europa, superada solo por Londres y Vitoria-Gasteiz. La capital navarra ofrece la oportunidad de explorar sus encantadores parques, como la Ciudadela y la Taconera, ideales para largos paseos. El parque de la Ciudadela, con sus puentes y murallas del siglo XVI, es un lugar emblemático con 280.000 metros cuadrados de vegetación. Además, el "rincón del caballo blanco" es una zona antigua y popular entre los pamploneses. La visita se completa con la degustación de chistorra y pacharán, destacando su rica gastronomía.

Como cada viernes, con la vista ya puesta en el fin de semana, en descubrir lugares con encanto y su gastronomía, Más Vale Tarde nos invita a viajar hasta Pamplona.

Es una de las ciudades más verdes de toda Europa, solo por detrás de Londres y Vitoria-Gasteiz. Gracias a sus parques de la Ciudadela y la Taconera, la capital de Navarra invita a dar largos paseos descubriendo cada rincón de la ciudad de los Sanfermines. Porque Pamplona es mucho más que sus fiestas grandes.

Por ejemplo, el parque de la Ciudadela, con sus puentes, arcos y murallas, data del 1572, de la época de los Reyes Católicos, y ahora representa uno de los sitios más emblemáticos de Pamplona con sus 280.000 metros cuadrados de vegetación.

Pero también el llamado "rincón del caballo blanco", una de las zonas más antiguas de la ciudad y de las preferidas por los pamploneses para descansar.

Y como un viaje no es nada sin descubrir lo mejor de la gastronomía del lugar que visitas, Calero nos propone un par de sitios pamplonicos para disfrutar de la mejor chistorra del mundo y de una copa de pacharán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.