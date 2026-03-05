Jordi Évole afirma que sería "un momento mágico" que España ganara el Mundial EEUU: "Sería poesía"

La actriz Lola Herrera es la protagonista del próximo programa de 'Lo de Évole'. Además, el periodista también ha hablado sobre Oriente Medio y el conflicto de Estados Unidos con España.

Jordi Évole conecta con Más Vale Tarde para hablar del próximo programa de 'Lo de Évole' que tiene como protagonista a Lola Herrera. Pero, antes de hablar sobre al entrevista con la popular actriz, Cristina Pardo aprovecha para preguntar al periodista su opinión sobre el conflicto con Estados Unidos.

Évole tiene claro que la guerra debe ser "el último recurso". El periodista indica que esto no significa que esté a favor del régimen iraní. "Lo que estoy esperanzado es que el gran potencial que tiene este país es ganarle el Mundial de Fútbol Masculino a Estados Unidos", señala el periodista, "eso sería un momento mágico". Además, considera que sería "poesía" ver a Trump entregara la copa del mundo al capitán de la Selección Española. Iñaki López señala que quizá Donald Trump no nos deja participar. "No creo que a Infantino le interese mucho no tener a España en el mundial", apunta Évole.

En cuanto a la entrevista de Lola Herrera, la actriz no ha tenido pelos en la lengua para hablar sobre política. La actriz ha contado a Évole que, por ejemplo, está a favor de que haya un tope en las pensiones, aunque no le parece bien es que "haya topes por lo bajo". "Hay gente que es imposible que pueda vivir con la jubilación", señala.

Además, también le ha explicado que ella siempre ha votado al PSOE. "Es en el que más me reconozco", expone, "con la derecha no tengo nada que ver, lo que defienden no me interesa". "Esto debería ser natural pero es muy raro de encontrar, que alguien diga con naturalidad que vota a un partido", indica Iñaki Lopez.

Jordi indidca que la actriz "está de vuelta de todo" y que opina con una libertad "que la ha acompañado en gran parte, por no decir, en toda su carrera". "A mí es un personaje que me ha fascinado, disfruté muchísimo con la entrevista", indica.

