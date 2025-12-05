Pablo Montesinos, sobre la sanidad pública-privada de Ayuso: "Me parece interesante poder abrir el debate ¿Es beneficioso o no?"

El periodista ha asegurado que le parece "bien" que finalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid se haya pronunciado ya sobre el escándalo de Ribera Salud y ha agregado que quiere creérsela, "en el sentido de que se van a depurar esas responsabilidades y se va a hacer esa vigilancia".

El periodista Pablo Montesinos ha asegurado que le parece "bien" que finalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya pronunciado ya sobre el escándalo de Ribera Salud, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón y cuyo CEO instó a alargar listas de espera para aumentar beneficios.

Así, ha agregado que quiere creérsela, "en el sentido de que se van a depurar esas responsabilidades y se va a hacer esa vigilancia". "Creo que no solo se debe hacer en ese centro sanitario, es decir, si ha ocurrido en uno puede ocurrir en otro y creo que esa auditoría se debe extender a todos los centros con ese modelo", ha afirmado Montesinos.

"Y luego, sí me parece interesante poder abrir el debate: ¿el modelo público-privado es beneficioso o no, tanto para el usuario como para la Administración, o hay que devolver todo a lo público?", ha planteado el periodista. Así, ha afirmado que este le parece un debate interesante que se puede llevar a la Asamblea de Madrid.

Así, el Partido Popular, por ejemplo, "dice que en estos centros público-privados los pacientes están satisfechos", por lo que parece un debate interesante.

"Tenemos unos grandes profesionales, como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza", ha reivindicado este viernes Ayuso, que ha asegurado que "ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por ningún otro interés". No ha dicho nada, sin embargo, de romper con el grupo Ribera.

