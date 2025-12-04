Iñaki López, sobre el detenido por matar a un niño de 4 años: "Ojalá hubiera utilizado el billete para largarse y dejar en paz al crío"

Más Vale Tarde analiza el asesinato de un niño de 4 años en Garrucha, por el que han sido detenidos la madre del pequeño y su pareja, un hombre que tenía una orden de alejamiento por presunto maltrato al menor y un billete para irse de la localidad.

La madre de un niño de 4 años ha sido detenida por el asesinato del pequeño, cuyo cuerpo apareció abandonado en una zona de playa en Garrucha, Almería. Ella misma habría confesado el crimen a una tía y al padre del niño.

También ha sido arrestada su pareja, que tendría una orden de alejamiento por presunto maltrato al menor. Aunque se ha declarado el secreto de sumario, todo apunta a que se trataría de una muerte violenta.

Leo Álvarez explica en el vídeo sobre estas líneas que ambos detenidos tienen 21 años y que el hombre tenía comprado un billete para irse de Garrucha. Según apunta, esto podría llevar a pensar que "esto estaba más planeado de lo que parece".

Además, circula por redes sociales un vídeo en el que se puede ver al padrastro del niño empujándole y gritándole en un lugar público, ante los gestos de terror del pequeño.

"Es una pena que no utilizara el billete para largarse a algún sitio y haber dejado en paz a este crío que no ha tenido, desde luego, una vida fácil", comenta Iñaki López.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.