La polémica por las declaraciones machistas de Naim Darrechi continúa. El joven 'tiktoker' que afirmó que eyaculaba dentro sin el consentimiento de sus parejas sexuales, ha pedido perdón en redes, pero apenas dos horas después ha culpado al Gobierno de sus afirmaciones públicas.

"Pido perdón por mi inconsciencia, a veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente", expresaba Darrechi en Instagram tras el revuelo generado por su entrevista con el 'youtuber' Mostopapi, en la que confesó entre risas que eyaculaba dentro en todas sus relaciones sin permiso y posteriormente engañaba a sus parejas sexuales diciéndoles que era esteril para relajarlas.

Palabras que llegaron incluso al Ministerio de Igualdad, cuya titular, Irene Montero, anunció que pondría en conocimiento de la Fiscalía por incurrir en un posible delito de abuso o agresión sexual.

Tras su perdón, la polémica no ha hecho más que avivarse. Horas después, el joven de 19 años, con 27 millones de seguidores en TikTok, aquejaba en su Instagram que el Gobierno no regulara a los influencers: "Que haya un puto comité de infleuncers, que se regulen las cosas, que haya unas normas".

"Chavales y qué hay que hacer, señalarme a mí o señalar a la gente que no nos hace ni puto caso del Gobierno, que no se quieren dar cuenta que somos un medio de comunicación tan importante que ahora nos usan para conseguir votos", aseveraba.

Así, añadía: "¿Y si yo he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis? La comunidad no puede no tener apoyo, somos un medio muy grande y necesitamos asesoramiento, que de una vez os deis cuenta de que esta es la comunicación del mañana", espetaba.