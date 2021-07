Las declaraciones machistas del tiktoker Naim Darrechi sobre sexo en una charla en Youtube han provocado gran revuelo en las redes sociales. El 'influencer' ha afirmado que eyacula dentro sin avisar en todas sus relaciones sexuales y posteriormente les dice a sus parejas sexuales que es estéril.

Así lo ha relatado en una entrevista con el youtuber 'Mostopapi', con el que ha presumido de no mantener nunca relaciones sexuales con condón: "Un día pensé que era raro no haber dejado a ninguna embarazada así, asique me propuse acabar dentro siempre", aseguraba.

Tras ello explicaba que "nunca ha pasado nada", y que cuando le recriminaban su acto las tranquilizaba asegurándoles que es estéril: "Le digo 'tú tranquila, que yo me he operado para no tener hijos'".

Numerosos usuarios de las redes sociales han criticado con dureza el relato en el que el joven reconoce sin titubeos un hecho que podría incurrir en delito.

Incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha informado que su departamento pondrá "en conocimiento de la Fiscalía" las afirmaciones del joven. "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual, y la ley 'Solo sí es sí' lo reconocerá como agresión", ha afirmado Montero.

En este sentido, la ministra ha recalcado que "presumir ante más de 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro": "Lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía", ha reiterado.

Naim Darrechi, mallorquín de 19 años, es el tiktoker con más seguidores de España: 27 millones de personas; y ya ha protagonizado numerosas polémicas por otras declaraciones. De hecho, hace apenas dos meses numerosas asociaciones feministas criticaron su discurso sobre el aborto ante sus millones de 'fans'.

"Se está arrebatando un vida que la sociedad ha ninguneado. Yo puedo entrar a tu casa poner el gas y quitarte la vida sin que sufras, pero a mí me van a caer 30 años por asesinato y a alguien que aborta no solo es gratis, sino que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos", espetaba.

Así, solo justificaba el aborto si la vida de la mujer estaba en juego, y culpaba de los embarazos no deseados a las mujeres: "Si te has descuidado y te has quedado embarazada, te jodes, pero no te cargues al bebé". Declaraciones que chocan con la última confesión del 'influencer'.