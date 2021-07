Naim Darrechi, el 'tiktoker' que en una entrevista reconoció engañar a las chicas con las que mantenía relaciones sexuales para no utilizar preservativo, ha mandado un mensaje de disculpa después de conocer que el Ministerio de Igualdad ha puesto una denuncia contra él por un delito de 'stealthing'.

En este sentido, en un vídeo compartido en sus redes sociales, Darrechi expresa lo siguiente: "Pido perdón, de corazón, por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente. Esto es una locura que he dicho yo".

Tal y como confirman fuentes fiscales a laSexta, la fiscal delegada de Violencia de la Mujer, Teresa Peramato, ya ha recibido la denuncia del Ministerio de Igualdad contra Darrechi. No obstante, ha tenido que remitirla a la Fiscalía General, y más tarde será enviada a la Fiscalía Territorial, que llevará a cabo el proceso en función del lugar de residencia del 'tiktoker'.

Durante la conversación con el 'streamer' Mostopapi, que suele preguntar a sus entrevistados sobre relaciones sexuales, el 'influencer' afirmó que eyacula dentro sin avisar en todas sus relaciones sexuales y que, posteriormente, les dice a sus parejas sexuales que es estéril.

"Un día pensé que era raro no haber dejado a ninguna embarazada así, asique me propuse acabar dentro siempre", aseguraba. Tras ello, explicaba que "nunca ha pasado nada", y que cuando le recriminaban su acto las tranquilizaba asegurándoles que es estéril: "Le digo 'tú tranquila, que yo me he operado para no tener hijos'". Ahora, la Fiscalía investigará si existe alguna prueba de delito en sus testimonios.