En su último día de trabajo, la limpiadora Amelia se ha llevado una enorme ovación por parte de la redacción de laSexta. Lleva 31 años en Atresmedia, aunque se dio a conocer por el instante en el que, sin querer, 'eclipsó' a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo cuando pensaba que estaba fuera del tiro de cámara. "Me adelanté, me pasó eso y me puse mala [...] luego salí en el periódico, en el Pronto y en el Super Tele", explica ella misma.

Sin embargo, la fama de Amelia comenzó mucho antes porque cuando levantaron Atresmedia ella ya estaba. "Estaba el 'Tú a tú', el 'Orgullo de la huerta', las puertas eran rojas, éramos todos muy jóvenes", recuerda con emoción echando la vista atrás hasta aquellos primeros años.

En el debate televisado de Felipe González y Aznar de 1993, un hito histórico, solo pudieron estar en el estudio diez personas y Amelia fue una de ellas. "A mí me pusieron un pase para que pudiera acceder yo sola para limpiar y para atender por si se caía algo. Después me mandaron una carta de agradecimiento para decir que lo había hecho bien", explica.

Amelia es popular detrás y delante de las cámaras, de hecho, salió en un reportaje de Equipo de Investigación. "Me vistieron de señorona, firmaba un testamento y luego me llevaron al garaje y ahí grabaron mi muerte", relata.

Después de 31 trabajando, más de tres décadas dando brillo a la tele y haciendo de ella un lugar mejor, Amelia se jubila.