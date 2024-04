El adjunto director del ABC, Juan Fernández Miranda, ha arremetido contra la estrategia del presidente Pedro Sánchez, que ha publicadouna carta a la ciudadanía a través de su cuenta de X (Twitter)en la que abre la posibilidad de dejar la presidencia del Gobierno. En una intervención en el programa Más Vale Tarde, Fernández Miranda ha expresado su perplejidad ante la decisión de Sánchez de tomarse cinco días para reflexionar sobre el tema, comparando esta acción con situaciones pasadas de otros líderes políticos en momentos de desgaste.

Fernández Miranda ha destacado que "la situación es insólita y una estrategia de Sánchez", ya que "el presidente del Gobierno quiere ir a lo emocional para llevarse a la ciudadanía". El adjunto director del ABC también ha planteado la incógnita de si otros líderes, como Felipe González o Mariano Rajoy, habrían tomado medidas similares en circunstancias análogas.

Ha criticado la decisión de Sánchez de enfocarse en lo emocional para ganarse a la ciudadanía, mientras que ha cuestionado la validez de jugar con las emociones del pueblo español durante este período de incertidumbre. "El presidente del Gobierno va a tener a la ciudadanía durante cinco días esperando noticias, porque para la sociedad es muy importante lo que pueda hacer el presidente de un país y sobre todo hacerlo desde una perspectiva emocional", ha dicho.

Asimismo, ha hecho hincapié en la diferencia entre el presidente y su esposa, señalando que Begoña Gómez no es una figura pública y, por lo tanto, no debería ser objeto de las mismas acusaciones y exigencias de explicaciones que recaen sobre Sánchez. "La ciudadanía exige unas explicaciones sobre las acusaciones a su mujer, la diferencia entre el presidente y su mujer es obvia, es él quien tiene que dar las explicaciones, Begoña no es ningún cargo público, es una ciudadana más", ha afirmado.