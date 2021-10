Amelia Jiménez se hizo famosa un día del verano de 2018. La razón de su fama: hacer su trabajo... mientras Antonio García Ferreras hacía el suyo. Jiménez, una de las limpiadoras de Atresmedia, se coló en el plano mientras el presentador de Al Rojo Vivo hacía el programa en directo. Y su reacción, retrocediendo en cuanto se dio cuenta de que la cámara la enfocaba, la convirtió en viral en pocos minutos.

Tres años después, y tras 31 años dando esplendor a la empresa, se jubila. "Cuando yo empecé estaba el Estudio 2 sin hacer, donde está Espejo Público ahora", cuenta en conversación con laSexta.com.

El cariño que se siente en la redacción de laSexta Noticias y en el resto de las divisiones de Atresmedia se siente en cuanto se la ve llegar. Apenas 24 horas antes de su última jornada asegurándose de que todo está en orden en la sede de San Sebastián de los Reyes, recibió un sonoro aplauso por parte de los periodistas de esta casa que ella recibió emocionada. "Tengo un carácter alegre, no me enfado mucho, no soy conflictiva...", razona.

Jiménez puede considerarse historia de la televisión: y no por su cameo en Al Rojo Vivo -que también-, sino porque en las tres décadas que ha pasado trabajando en el edificio de Antena 3 ha visto pasar de todo, a todo el mundo y todos los programas posibles. "Estuve en la presentación del Juego de la Oca, cuando el Inocente, Inocente, en el debate de Felipe González y José María Aznar...", cuenta.

En este último, los nervios la comían por dentro: "Era la primera vez que entraba al estudio con esos señores", recuerda. Entró al estudio identificada con una cartelita, preparada para poder hacer su trabajo y fue parte clave para que aquel histórico debate saliera bien.

Pero, desde luego, a Amelia se la conoce por haberse colado por la puerta grande en el plató de Al Rojo Vivo y haber eclipsado a su presentador y a la información de los días siguientes, como puede verse en el vídeo que acompaña estas líneas. El VAR de Al Rojo Vivo tuvo que entrar en acción: y sí, la limpiadora entró en plano justo cuando las cámaras enfocaban a Ferreras y, al saberse en plano, retrocedió en un vídeo que hizo las delicias de las redes. "Mis hijas me dijeron que me hice 'tromping', o como se diga eso", dice.

Aquel fallo en su trabajo no le sentó bien. "Qué vergüenza, me puse mala ese día", señala. "Lo pasé mal porque interrumpí un programa", y para alguien con tres décadas de televisión a sus espaldas, es un error difícil de llevar. Sin embargo, recibió el apoyo de todo el mundo, de su familia, de sus jefes y del propio director de Al Rojo Vivo.

¿La razón de su excursión al plató? Una llamada de teléfono y su 'excesiva' dedicación. "Ese día no me tocaba a mí el plató de Al Rojo Vivo, pero llamaron, yo llevaba el móvil encima y para no perder el tiempo, lo hice yo. Me adelanto a los trabajos y alguna vez peco de adelantarme...", confiesa.

Pero no es la única vez que Amelia ha salido en televisión, aunque otras veces lo ha hecho de manera más discreta: fue la protagonista de un Equipo de Investigación. En concreto, el dedicado al asesinato de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). "Yo era la mujer que mataron", desvela.

La televisión pierde un notable activo ya que, después de años levantándose a las 4:30 de la mañana para asegurarse que todo esté en orden, este viernes se jubila. "Ahora iré a caminar con mi vecina, siempre me ha gustado mucho el ganchillo y lo volveré a retomar", señala. No tiene nietos, así que no podrá dedicarse a ellos: "Yo le digo a mi hijo, aprovecha ahora que me jubilo y podré tener tiempo para cuidarlo...".