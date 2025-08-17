"Es como entrar en un lavadero de coches": el arriesgado trabajo de los cazadores de tormentas dentro del huracán Erin

El contextoEl huracán Erin avanza por el Atlántico rumbo al Caribe, descendiendo de categoría cinco a tres. Equipos especializados, conocidos como "cazadores de huracanes", se adentran en su ojo para medir su fuerza y ayudar a predecir su comportamiento.

En estos momentos, un huracán llamado Erinrecorre el Atlántico cerca del Caribe. Tras pasar de categoría cinco a categoría tres, su seguimiento y predicción dependen en gran parte del trabajo de las unidades aéreas conocidas como "cazadores de huracanes".

Se trata de un equipo de élite que entra literalmente en el ojo del huracán con un único objetivo: atravesar la fuerza de la tormenta y recopilar información precisa sobre su comportamiento. Estos especialistas miden la intensidad del viento, la dirección y otros datos fundamentales para elaborar proyecciones y alertas meteorológicas.

"No puedes ver nada por la ventana cuando cruzas el ojo del huracán. Es como entrar en un lavadero de coches", explica Richard Henning, director de vuelo de NOAA Hurricane Hunters.

Su trabajo, arriesgado y minucioso, permite a meteorólogos y autoridades anticiparse a los cambios del huracán y preparar a las comunidades que podrían verse afectadas.