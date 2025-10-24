Reforma pagada por amigos: Trump levanta un salón de baile en la Casa Blanca con donaciones de 37 de sus aliados

El contexto El nuevo capricho del presidente estadounidense, que afecta al ala este de la residencia presidencial, consta de un espacio de 8.360 metros y costará 300 millones, dinero que, según el republicano, no viene del Gobierno.

La Casa Blanca está experimentando una transformación significativa con la demolición del ala este para construir un salón de baile de 8.360 metros, financiado con 300 millones de dólares que, según Donald Trump, no provienen del Gobierno. El presidente cuenta con el apoyo de amigos influyentes, como los dueños de Facebook, Apple y Amazon, quienes tienen contratos multimillonarios con la Casa Blanca. Hasta ahora, 37 donantes han contribuido, incluyendo a Google, que ha donado 22 millones de dólares. Trump afirma que el dinero proviene de sus propios recursos y de sus aliados, como la familia Fanjul y una empresaria israelí cercana a Benjamín Netanyahu.

El ala este de la Casa Blanca está viviendo uno de los cambios más significativos del edificio de su historia. Ya ha comenzado la demolición de esta zona en la que se levantará un salón de baile de 8.360 metros y que costará 300 millones, dinero que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, no viene del Gobierno.

El republicano cuenta con una larga lista de amigos, entre los que se encuentran personalidades de lo más conocidas, como los dueños de Facebook, Apple o Amazon, que cuentan con contratos multimillonarios con la Casa Blanca.

Hasta el momento hay una lista de 37 donantes adinerados. Por su parte, Google ha donado 22 millones de dólares que podrían compensar al presidente por haberle cerrado la cuenta de YouTube en 2021 tras el asalto al Capitolio.

"El Gobierno no pone nada"

Parece que ser amigo de Trump y hacer negocios con él es una apuesta segura, como le ha ocurrido a la familia Fanjul, productores de azúcar, que ahora podrían beneficiarse de la nueva Coca-Cola con azúcar de caña que el líder de EE.UU. impulsó hace meses.

"Estamos poniendo nuestro propio dinero, el Gobierno no pone nada", confiesa el magnate sobre la reforma de su hogar. Entre los donantes también se encuentra el secretario de comercio, que impulsa las políticas sobre criptomonedas, el mayor negocio de Trump.

Entre otras personalidades que financian el último capricho del republicano está también una empresaria israelí, cercana a Benjamín Netanyahu y dueña del segundo periódico más leído de Israel. Así, un grupo de personalidades vuelven a mezclar amistad y negocios en un contexto en el que todos podrían salir ganando, siempre y cuando Trump quiera.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.