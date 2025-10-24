Los gestos de Leonor con su hermana o el "creo que no funciona el audio" del rey: las anécdotas que dejan los Premios Princesa de Asturias

Los detalles Un año más, los Premios Princesa de Asturias han dejado imágenes para la historia, como el discurso de Eduardo Mendoza o los gestos de la princesa y su hermana con sus abuelas.

Los Premios Princesa de Asturias, celebrados en el Teatro Campoamor de Oviedo, han dejado momentos memorables. Destacó el discurso de la princesa Leonor, quien dedicó palabras íntimas a su hermana, la infanta Sofía, y mostró atención hacia su abuela, la reina Sofía. La reina emérita recibió una ovación a su entrada, evidenciando el cariño de su familia. Durante la ceremonia, surgieron problemas técnicos con el audio, pero el escritor Eduardo Mendoza aportó humor con su discurso, arrancando risas del público. Todos los galardonados, incluido Douglas Massey, fueron calurosamente recibidos, mientras que Serena Williams destacó fuera del teatro.

Los Premios Princesa de Asturias, que se han celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo, han dejado imágenes para la historia. Uno de los momentos más llamativos ha sido el discurso de la princesa Leonor, que ha dejado palabras para reflexionar y otras más cercanas e íntimas.

"Las hermanas cómplices son nuestras grandes compañeras de viaje", ha señalado dentro de su discurso más íntimo, dedicando así un momento para tener un guiño con la infanta Sofía.

Muestra de su buena relación han sido los gestos que ha tenido con ella antes de entrar al teatro. Leonor se ha mostrado muy pendiente de su hermana y también de su abuela, la reina Sofía, a quien ha ayudado a subir las escaleras exteriores.

A ella precisamente, a la reina emérita, los asistentes han ovacionado a su entrada, incluida su consuegra. Con ella, la princesa e infanta han tenido también un gesto de cariño al pasar por su lado.

Ya con todos colocados en sus puestos, las gaitas han hecho sonar el himno nacional. Una vez el rey abre la ceremonia, surge una duda, y es que se puede escuchar cómo Felipe VI dice que cree que "no funciona el audio".

Problemas técnicos aparte, el toque de humor lo ha aportado el escritor Eduardo Mendoza en su discurso. "Salí vago, malgastador y un poco golfo", ha admitido. Unas palabras que han desatado la risa del público y del rey.

Con entusiasmo, ha recogido minutos después el diploma, al igual que Douglas Massey, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

Todos los galardonados han recibido una calurosa acogida dentro del Campoamor, mientras que fuera la protagonista ha sido Serena Williams. Sin duda, unos premios que, un año más, dejan imágenes para recordar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.