Monrosi, sobre Vox y Revuelta: "Esta gente es igual o más corrupta que los de toda la vida y no dejan de subir en las encuestas"

Ante el escándalo de la organización juvenil Revuelta, vinculada a Vox, que se habría quedado con donativos para afectados por la DANA, Monrosi hace una reflexión en este vídeo sobre uno de los "efectos más perniciosos" de la política actual.

Continúa el escándalo relacionado con la organización juvenil Revuelta, vinculada a Vox, a la que se le acusa de haberse quedado con miles de euros que fueron donados para ayudar a los afectados de la DANA. Ahora el partido de Santiago Abascal busca desvincularse de ellos y ha decidido denunciarlos.

Una investigación que se suma a las sospechas de financiación irregular en Disenso, la fundación presidida por el propio Abascal.

A propósito de esto, José Enrique Monrosi reflexiona en el vídeo sobre estas líneas sobre por qué ante escándalos de este tipo, el espectro de la extrema derecha no paga ese desgaste político.

Ocurre en Estados Unidos, donde recuerda que el propio Donald Trump dijo que "podría salir a la Quinta Avenida, matar a siete personas y daría igual porque arrasaría en las elecciones".

Mientras PP y PSOE sufren el desgaste por sus escándalos de corrupción, según Monrosi no deja de haber casos del mismo tipo en Vox y no ocurre lo mismo.

Una circunstancia que asocia a su "poder para manipular y estropear la opinión pública" y que, considera, es uno de los "efectos más perniciosos" de la política actual: "Esta gente es igual o más corrupta que los de toda la vida y, sin embargo, no deja de subir en las encuestas", sentencia.

