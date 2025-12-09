Alfonso Pérez Medina, sobre la sentencia a García Ortiz: "En algunos casos el tribunal no se ha creído las versiones de los periodistas"

Alfonso Pérez Medina da en este vídeo las claves de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, así como lo que dice de los testimonios de los periodistas en el procedimiento.

Alfonso Pérez Medina analiza en Más Vale Tarde los detalles de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la filtración de información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso.

El responsable de Tribunales de laSexta explica en el vídeo sobre estas líneas que los jueces apuntan a una "convergencia de indicios" y que finalmente se condena a García Ortiz tanto por la filtración del correo electrónico del abogado de González Amador como por la nota de prensa de la Fiscalía.

De este modo, la sentencia concluye que la filtración "tuvo que salir o bien del fiscal general o de alguno de sus colaboradores" y que García Ortiz tendría un "deber especial de reserva".

Alfonso apunta que la defensa de González Amador va a utilizar esta sentencia, según él un "balón de oxígeno", en el otro juicio contra él por fraude fiscal y falsedad documental, si bien todo apunta a que "ese procedimiento se va a litigar de manera independiente y no tendría que influir esta condena".

Sobre lo que dice la sentencia de los periodistas que aseguraron que García Ortiz no había sido la persona que había filtrado el email, entre ellos él mismo, Alfonso apunta que, aunque no es su caso, en otros "el tribunal no se ha creído las versiones de los periodistas". Sin embargo, añade que el Supremo tampoco ha abierto un procedimiento por falso testimonio.

