Una confesión, nueve pastillas y un arrepentimiento: la mujer del 'Monstruo de Llíria' trata de matarlo tras admitir haber violado a un niño

El contexto En 2024 el hombre reconoció 50 años de abusos, entre ellos a su hermana, su cuñada, la hija de unos amigos y dos de sus nietas. Una de ellas se convirtió en su hija cuando se casó con su nuera, que es quien ha revelado a la Guardia Civil haberlo envenenado.

El protagonista de la historia criminal del día es un hombre conocido como el 'Monstruo de Llíria'. La primera vez que se supo de él fue en 2024, pero este miércoles ha estado a punto de morir asesinado, presuntamente, por su mujer. Ella habría intentado envenenarlo.

En silla de ruedas y escoltada por los agentes de la Guardia Civil ha acudido la mañana de este miércoles hasta el juzgado de Llíria, en Valencia. ¿El motivo? Este martes le habría suministrado una dosis letal de pastillas a su marido, un hombre con antecedentes por agresión sexual.

Según la confesión de la propia mujer, la mañana de este martes le dio, en concreto, nueve pastillas a su marido de la medicación que toma ella para la fibromialgia. Sin embargo, a medida que veía cómo iba empeorando se arrepintió y llamó a emergencias. Al presentarse un médico le dijo que "lo vio mal". A la llegada de la Guardia Civil, sin embargo, confesó haber intentado "matar a su marido".

Las razones que dio la mujer fue que, al parecer, él le confesó que había violado a un niño al que ambos habían criado como a un nieto. El hombre es, de hecho, un pederasta confeso.

En 2024 reconoció 50 años de abusos: a su hermana, su cuñada, la hija de unos amigos y dos de sus nietas. Una de ellas se convirtió en su hija cuando se casó con su nuera, que es a día de hoy quien ha intentado matarlo. Precisamente, todo se destapa cuando su nieta-hija le impide ver a su hijo pequeño para evitar que sea otra víctima más.

Por las violaciones confesadas, el llamado 'Monstruo de Llíria' todavía no había sido juzgado. Pasó solo un mes en prisión provisional porque se consideró que no existía riesgo de fuga. De hecho, vivía con su mujer, la que ahora ha confesado haberlo envenenado. Él sigue hospitalizado, aunque va mejorando, y ella ha salido en libertad con medidas cautelares y orden de alejamiento.

En principio ambos no volverán a vivir juntos. Mientras, los dos, pederasta y envenenadora confesos, seguirán en libertad a la espera de juicio.

