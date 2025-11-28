Ahora

En Más Vale Tarde

El portavoz de la OCU da el "principal consejo" para este Black Friday y evitar "falsas rebajas"

Enrique García ha explicado que hay que "seleccionar un producto, el que nos haga falta, seguir el precio y si la oferta es real, aprovecharla, y si no desecharla".

Portavoz OCU

Ya ha llegado el Black Friday. Por ello, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha dado algunos consejos para encararlo sin desfallecer en el intento, sobre todo porque, como ha señalado en las imágenes sobre estas líneas, son unas rebajas que cada vez duran más tiempo, llegando a durar casi un mes, que coincide con un momento en que la gente ya está planificando los regalos navideños.

"El principal consejo es seleccionar lo que queremos y que realmente nos haga falta, y a partir de ahí hacer un seguimiento de precios para evitar las falsas rebajas", ha explicado. A continuación, ha señalado que desde la OCU han realizado su propio estudio y de 14.000 precios a los que han hecho seguimiento, solo un 9% eran "rebajas de verdad".

"Es decir, hoy tienen un precio más barato que el que tenían en el mes de noviembre y en el de octubre", ha agregado. "Así que seleccionar un producto, el que nos haga falta, seguir el precio y si la oferta es real, aprovecharla, y si no desecharla", ha destacado.

En cuanto a los derechos del consumidor, ha confirmado que en las compras a través de Internet hay 14 días para realizar la devolución sin justificación ni coste alguno, lo que se llama como "derecho de desistimiento". Sin embargo, al comprar en físico la cosa cambia. En este caso "es el comerciante el que decide el régimen de cambio y devolución de los productos. Y aquí vale todo. Vale desde el no devolver el dinero hasta, si no te gusta, lo devuelves y no hay problema", ha señalado.

"Eso sí, con un requisito previo, la información al consumidor", ha apuntado. A continuación, ha aprovechado para aplaudir al Ministerio de Consumo porque "por fin" sanciona una práctica que, ha asegurado, desde la OCU llevan denunciando muchos años: "Denunciar y multar a las empresas que engañan a los consumidores con falsas rebajas"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE admite que el ingreso en prisión de Ábalos es "un duro golpe" y temen que estalle contra Sánchez: "Es una bomba de relojería"
  2. Salomé Pradas apunta a Mazón por su inacción tras sus llamadas insistentes el día de la DANA: "Esperaba que hubiera estado allí con nosotros"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La Policía Anticorrupción registra la vivienda de Andriy Yermak, la mano derecha de Zelenski
  4. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  5. Trump advierte que actuará "pronto" para detener el tráfico de drogas desde Venezuela "también por tierra"
  6. La epidemia de gripe en España se ceba con los niños: la tasa más alta, entre la población de 1 a 4 años