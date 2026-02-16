Ahora

Más Vale Tarde

Bea de Vicente confiesa haber sido víctima de un robo con el 'método de la siembra': "Me levantaron el bolso"

La policía ha desarticulado una banda que robaba coches con el llamado 'método de la siembra'. Capturados en Fuenlabrada, los ladrones podrían haber sustraído hasta 44.000 euros. La abogada Bea de Vicente relata cómo sufrió el robo en primera persona.

Bea de Vicente confiesa haber sido víctima de un robo con el 'método de la siembra': "Me levantaron el bolso"

La policía ha conseguido desarticular una banda de ladrones que robaba con el 'método de la siembra'. Los delincuentes jugaban al despiste con las víctimas para sustraer sus pertenencias del coche cuando no estaban pendientes. La banda fue capturada en Fuenlabrada y se estima que habría conseguido robar hasta 44.000 euros.

El 'método de la siembra' consiste en que un hombre tira unas monedas, unas llaves o cualquier objeto que llame la atención cerca del coche de la víctima. Mientras tanto, otra persona avisa a la víctima y la distrae, mientras un tercer hombre entra en el coche y roba los objetos de valor que haya dentro.

"Yo he sido víctima", confiesa Bea de Vicente en Más Vale Tarde. La abogada y criminóloga relata que estaba sacando dinero cuando los ladrones la captaron y le pusieron a las puertas del coche unas chinchetas.

La colaboradora explica que los delincuentes siguieron tal cual el método explicado con anterioridad. "Me levantaron el bolso", comenta Bea de Vicente, en el cual se encontraba una gran cantidad de dinero, pues se dirigía a hacer un pago importante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"