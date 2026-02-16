Bea de Vicente confiesa haber sido víctima de un robo con el 'método de la siembra': "Me levantaron el bolso"

La policía ha desarticulado una banda que robaba coches con el llamado 'método de la siembra'. Capturados en Fuenlabrada, los ladrones podrían haber sustraído hasta 44.000 euros. La abogada Bea de Vicente relata cómo sufrió el robo en primera persona.

La policía ha conseguido desarticular una banda de ladrones que robaba con el 'método de la siembra'. Los delincuentes jugaban al despiste con las víctimas para sustraer sus pertenencias del coche cuando no estaban pendientes. La banda fue capturada en Fuenlabrada y se estima que habría conseguido robar hasta 44.000 euros.

El 'método de la siembra' consiste en que un hombre tira unas monedas, unas llaves o cualquier objeto que llame la atención cerca del coche de la víctima. Mientras tanto, otra persona avisa a la víctima y la distrae, mientras un tercer hombre entra en el coche y roba los objetos de valor que haya dentro.

"Yo he sido víctima", confiesa Bea de Vicente en Más Vale Tarde. La abogada y criminóloga relata que estaba sacando dinero cuando los ladrones la captaron y le pusieron a las puertas del coche unas chinchetas.

La colaboradora explica que los delincuentes siguieron tal cual el método explicado con anterioridad. "Me levantaron el bolso", comenta Bea de Vicente, en el cual se encontraba una gran cantidad de dinero, pues se dirigía a hacer un pago importante.

