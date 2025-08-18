Medina avisa sobre las barbacoas en lugares bajo riesgo de incendio: "Las sanciones llegan de los 3.000 a los 30.000 euros"

La Policía Foral de Navarra ha denunciado a varias personas por realizar barbacoas en pleno monte, pese al riesgo extremo de incendios que afecta a todo el país. Las imágenes, difundidas en redes, han generado gran polémica por la imprudencia cometida.

Este fin de semana, la Policía Foral de Navarra denunció a varias personas que estaban realizando barbacoas en zonas de monte.

Las imágenes, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, han generado una fuerte polémica debido al riesgo máximo de incendios que afecta actualmente a todo el país.

"Les puede caer una sanción administrativa", explica el abogado Juan Manuel Medina tras ver las imágenes. "En pleno mes de verano y más con esta situación de riesgo que tenemos de incendios, no está permitido hacer barbacoas en el campo", añade.

Medina detalla que, en caso de que alguna de esas barbacoas hubiese provocado un incendio, se trataría de "un delito por imprudencia y serían las mismas penas que contempla el Código Penal, pero con una reducción de grado". Además, recuerda que "las sanciones llegan de los 3.000 euros a los 30.000 euros".