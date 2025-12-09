Antonio Maestre, tras las últimas amenazas de Trump a Europa: "Rusia es una amenaza a nuestra soberanía, pero también EEUU"

Antonio Maestre reacciona en este vídeo a las últimas palabras de Donald Trump sobre Europa y asegura que el Viejo Continente "tendría que darse por aludido de que sus aliados han cambiado".

Crece la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea tras la multa de la Comisión Europea a la red social 'X' por incumplir sus obligaciones de transparencia.

"Europa tiene que tener mucho cuidado, va por mal camino", advertía el presidente norteamericano, que de este modo se ponía del lado de uno de sus tecnoligarcas, Elon Musk.

A propósito de esto, Antonio Maestre defiende que "Europa tendría que darse por aludida de que sus aliados han cambiado" y que, en estos momentos, "es una evidencia que existe un líder en Estados Unidos que considera que Europa tiene que estar a su servicio".

Llegados a este punto, el periodista considera que "tendríamos que explicar a los europeos si vamos a defender nuestra soberanía o vamos a ser serviles como Mark Rutte", secretario general de la OTAN.

En este sentido, Maestre apunta a la necesidad de "ser conscientes de que Rusia es una amenaza a nuestra soberanía, pero también Estados Unidos".

