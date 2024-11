Este viernes se ha conocido que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre, cuando la DANA golpeó Valencia, estaba de comida con la famosa periodista Maribel Vilaplana. Fuentes de la Generalitat han explicado que fue una reunión privada laboral, en la que el presidente le ofreció a Vilaplana dirigir la televisión autonómica À Punt.

Según ha señalado este viernes en Más Vale Tarde el periodista valenciana de laSexta Carlos Bonastre, los estatutos de À Punt establecen que para poder acceder a este puede hay que hacerlo por concurso público. Se trata de una nueva laguna en las explicaciones que están dando Mazón, con múltiples contradicciones.

Fuentes de la Generalitat Valenciana han señalado a laSexta que ese día president "mantuvo una comida privada de trabajo, con Maribel Vilaplana, una profesional de reconocido prestigio y de amplia trayectoria del sector audiovisual y de la comunicación; se entrevistó con esta persona para abordar la posibilidad de dirigir y sumarse al nuevo proyecto de la televisión autonómica À Punt", han señalado.

Además, se excusaban en que no se contó por "cuestiones de privacidad y confidencialidad, porque esta persona trabaja actualmente en una compañía audiovisual y de comunicación, y por no comprometer su situación laboral y profesional, no se informó antes de los términos antes descritos".