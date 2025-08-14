Mayte Alcaraz opina sobre los calificativos de "moritos" del arzobispo de Oviedo: "Es indignante y que se crea representante de la Iglesia"

La periodista señaló que los comentarios del arzobispo contrastan con la postura de la Iglesia, que defiende la convivencia, la no discriminación de otras confesiones religiosas y el respeto a la Constitución, y advirtió que estas declaraciones son discordantes dentro de la institución.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha provocado un fuerte debate tras referirse a los musulmanes en España como "moritos" en un mensaje publicado en su red social X. En el mismo, Sanz Montes ha acusado a los musulmanes de "asesinar a cristianos en nuestras iglesias" y ha cuestionado la aplicación de textos civiles y eclesiásticos, sugiriendo que citar leyes o normas no impediría que los cristianos siguieran siendo atacados en sus lugares de culto.

La polémica ha generado reacciones inmediatas en medios y redes. En Más Vale Tarde, la periodista Mayte Alcaraz ha calificado los comentarios del arzobispo como "indignantes" y ha destacado que no representan a toda la Iglesia. "En materia de migración, el arzobispo de Oviedo es una voz discordante que probablemente represente solo a una parte de la Iglesia", ha afirmado la periodista, recordando que la Conferencia Episcopal ya había dejado claro su compromiso con la no discriminación religiosa y la aplicación de la Constitución.

Alcaraz ha subrayado la diferencia entre la postura personal del arzobispo y la posición oficial de la Iglesia, señalando que esta última ha generado un enfrentamiento con Vox, al que ha definido como un gesto valiente de la institución en defensa de la igualdad y los derechos de los migrantes.