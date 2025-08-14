José María Camarero: "Los salarios han subido, pero no se ha conseguido recuperar todo el poder adquisitivo de antes del covid"

El periodista económico de 'ABC' expone que a finales de este año o a principios del próximo se conseguirá recuperar ese poder adquisitivo. "Nos estamos dejando mucho y eso, al final, es lo que cala", reflexiona.

La cesta de la compra ha subido casi un 40% desde la pandemia. José María Camarero, periodista económico de 'ABC', explica que las familias "no han conseguido recuperar todo el poder adquisitivo perdido, precisamente, desde la pandemia".

"Nos queda un último tramo, una última milla, que es, casi siempre, lo que más cuesta", añade. El periodista indica que, aunque los salarios han subido y se han recuperado en los últimos años, "no se ha conseguido recuperar todo el poder adquisitivo perdido".

Camarero asocia esto a los años en que la inflación ha sido más elevada. "Todavía no hemos conseguido que, con la subida de salario que hemos tenido, tener la misma capacidad de compra de una compra de alimentación de 2019", añade el periodista, "nos cuesta más que hace seis años".

"¿Lo recuperaremos? Sí", expone. El periodista indica que la recuperación puede llegar a finales de este año o principios del que viene. "Nos estamos dejando mucho y eso, al final, es lo que cala", reflexiona.