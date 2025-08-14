Mayte Alcaraz, sobre la falta de inversión en extinción de incendios: "Se ha hecho poco porque no vende electoralmente"

La periodista expone que el debate en torno a la inversión destinada en extinción y prevención de incendios se da desde hace años. Alcaraz considera que se ha hecho "poco" dado que "luce muy poco".

Las brigadas de extinción de incendios de Castilla y León han denunciado la falta de medios para poder lugar contra los incendios. Estos profesionales lamentan su pésima situación laboral y profesional en la que trabajan. Esto ha generado un debate en torno a las condiciones de las brigadas o la falta de inversión.

Mayte Alcaraz recuerda que en 2005, Guadalajara, se produjo un incendio en el que fallecieron nueve bomberos. "Entonces, esta misma conversación pública ya existía", indica la periodista, "que había que dotar a los retenes, que había que dotar a los bomberos o a los agentes medioambientales".

La periodista indica que se ha hecho "pero poco". "La prevención luce muy poco", critica Alcaraz. "Se hace un presupuesto, pero como eso no se traduce en cortar una cinta o salir en un programa de televisión", añade la periodista.

"Cuando hay campañas electorales no se habla de incendios forestales", reflexiona, "no vende electoralmente". "Ahora nos echamos las manos a la cabeza", concluye, "y queremos convertir en héroes a personas que no tienen suficientes medios para luchar contra los fuegos".